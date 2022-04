【英國王室】梅根父鬧哈里白癡：似裙腳仔跟住我個女

英國6月將迎來英女王白金禧年紀念慶典,外界關注已移居美國的哈里王子及太太梅根否會返英。梅根父親馬克爾表示,他希望在6月時返回英國和梅根見面,修補父女關係及見外孫,並出席白金禧年紀念活動以示對英女王的尊重。他狠批女婿哈里為「白癡」,又指哈里有如裙腳仔只懂得圍著女兒梅根。

特朗普諷刺哈里怕老婆 睇死佢同梅根婚姻玩完 【下一頁】

現年77歲的馬克爾(Thomas Markle)現居墨西哥,他接受英媒GB News採訪時透露很期待白金禧年紀念的到來。他將會在6月時飛往倫敦,向英女王表達尊重,確保英女王明白全家都尊重她及其他王室成員。他強調自己希望王室成員明白,他們一家人對王室只有尊重及欽佩。

早前有報道指,哈里(Prince Harry)因安全問題或不願出席白金禧年紀念活動。馬克爾表示哈里應明白他出席活動是完全安全,不明白對方為何發表這種言論,認為十分荒謬。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

馬克爾愈講愈不滿,甚至形容哈里是「白癡」(idiot)。馬克爾指哈里就好似裙腳仔一樣跟著梅根(Meghan Markle),難以相信他曾在軍隊服役,更不覺得哈里已經長大。

馬克爾也批評親生女兒梅根本月初探訪英女王時,並未帶上子女的行為。他形容哈里梅根的做法就像「又掌摑了英女王一巴」(another slap in the face to the Queen),十分粗魯及錯誤。

他強調,英女王有權見曾孫,自己亦有權見孫子,希望哈里梅根返回英國時能帶上子女。

梅根畫國旗撐烏克蘭 竟失手擺烏龍? 【下一頁】

馬克爾表示希望和查理斯王子(Prince Charles)見面,指自己當年因健康原因無出席哈里梅根的婚禮,想多謝查理斯代替自己陪女兒步入教堂。他亦希望和查理斯會談,認為兩人同是天涯淪落人,都被子女嚇親。

馬克爾其後被問及,是否希望哈里梅根在白金禧紀念活動期間返回倫敦。他覺得女兒女婿得知自己會來可能就不會出席,但強調若二人返英,自己很樂意與他們交談找出問題,並修復親子關係。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:李俊儀