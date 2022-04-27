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【英國王室】梅根父鬧哈里白癡：似裙腳仔跟住我個女

環球社會熱點 16:00 2022/04/27

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英國6月將迎來英女王白金禧年紀念慶典，外界關注已移居美國的哈里王子及太太梅根否會返英。梅根父親馬克爾表示，他希望在6月時返回英國和梅根見面，修補父女關係及見外孫，並出席白金禧年紀念活動以示對英女王的尊重。他狠批女婿哈里為「白癡」，又指哈里有如裙腳仔只懂得圍著女兒梅根。

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現年77歲的馬克爾（Thomas Markle）現居墨西哥，他接受英媒GB News採訪時透露很期待白金禧年紀念的到來。他將會在6月時飛往倫敦，向英女王表達尊重，確保英女王明白全家都尊重她及其他王室成員。他強調自己希望王室成員明白，他們一家人對王室只有尊重及欽佩。

早前有報道指，哈里（Prince Harry）因安全問題或不願出席白金禧年紀念活動。馬克爾表示哈里應明白他出席活動是完全安全，不明白對方為何發表這種言論，認為十分荒謬。

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馬克爾愈講愈不滿，甚至形容哈里是「白癡」（idiot）。馬克爾指哈里就好似裙腳仔一樣跟著梅根（Meghan Markle），難以相信他曾在軍隊服役，更不覺得哈里已經長大。

馬克爾也批評親生女兒梅根本月初探訪英女王時，並未帶上子女的行為。他形容哈里梅根的做法就像「又掌摑了英女王一巴」（another slap in the face to the Queen），十分粗魯及錯誤。

他強調，英女王有權見曾孫，自己亦有權見孫子，希望哈里梅根返回英國時能帶上子女。

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馬克爾表示希望和查理斯王子（Prince Charles）見面，指自己當年因健康原因無出席哈里梅根的婚禮，想多謝查理斯代替自己陪女兒步入教堂。他亦希望和查理斯會談，認為兩人同是天涯淪落人，都被子女嚇親。

馬克爾其後被問及，是否希望哈里梅根在白金禧紀念活動期間返回倫敦。他覺得女兒女婿得知自己會來可能就不會出席，但強調若二人返英，自己很樂意與他們交談找出問題，並修復親子關係。

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責任編輯：李俊儀

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