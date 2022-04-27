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【HSBC滙豐】阜博集團從滙豐獲得逾1.27億美元併購融資

股市 14:48 2022/04/27

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【HSBC滙豐】阜博集團從滙豐獲得逾1.27億美元併購融資

HSBC滙豐 （00005） 表示，網絡影視媒體專業SaaS服務商阜博集團 （03738） 已完成逾1.27億美元的融資，用於併購中國內地的粒子文化科技集團，滙豐安排該筆融資方案，由高級雙邊貸款和私募信貸基金構成，以支持阜博集團繼續推進中國內地的創新和發展策略。阜博集團午後揚逾7%，報4.12港元。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，科創已成為內地經濟的主要動力之一，滙豐為阜博安排這項度身訂造的融資方案，以支持其拓展中國内地的商業版圖，並進一步提升雙方關係，該筆交易同時顯示滙豐致力透過環球網絡和金融專才，協助企業家及新經濟行業把握市場新機遇。

阜博集團董事局主席兼行政總裁王揚斌稱，滙豐商業銀行提供的融資解決方案使集團可以推進完成已宣布的重大併購，這將進一步加速集團在中國的業務增長，集團期待在未來與滙豐擴大合作。

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港股 滙豐控股（00005） 銀行 SaaS 阜博集團（03738）

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