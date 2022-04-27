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【電子消費券2022】港鐵商場推「消費4重連環賞」送逾千萬元電子優惠券　睇戲最多可享3小時免費泊車

Hot Talk 14:46 2022/04/27

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【電子消費券2022】港鐵商場推「消費4重連環賞」送逾千萬元電子優惠券　睇戲最多可享3小時免費泊車

港鐵 （00066） 旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場推出「消費4重連環賞」，送出總值超過1000萬元港鐵商場電子優惠券；並與兩個消費券發放平台支付寶香港及八達通推出O2O策略性合作。

港鐵公司旗下多個商場攜手推出「消費4重連環賞」推廣活動，包括「消費券精明攻略 - $800大獎賞」、「5月加碼賞高達$5,500」、「假日限定5倍“FUN”」及「一Click即搶」快閃活動，最高可享6,000元港鐵商場電子優惠券！

港鐵商場累積消費滿5,000元可獲800元電子優惠券

「消費券精明攻略」由即日起至5月2日，MTR Mobile登記用戶於指定港鐵商場內時裝、童裝、皮鞋及手袋等指定商戶以電子貨幣（包括所有消費券發放平台）累積消費滿5,000元或以上，即可獲贈合共800元港鐵商場電子優惠券。

「5月加碼獎賞」於5月6日至5月19日舉行，顧客於指定港鐵商場內，單一消費滿2,500元，即送500元港鐵商場電子優惠券（包括2張港鐵商場100元指定類別以及3張港鐵商場100元時裝及美容類別電子優惠券），每人最多可享此優惠三次；單一消費滿20,000元，即送4,000元港鐵商場電子優惠券（包括4張港鐵商場500元指定類別以及4張港鐵商場500元時裝及美容類別電子優惠券），每人最多可享此優惠一次。MTR Mobile登記用戶於推廣期內，最高可賺5,500元。

5月12日中午12時登入MTR Mobile App有機獲優惠券

「一Click即搶」快閃活動，透過MTR Mobile向登記用戶限時送出逾4萬張港鐵商場電子優惠券，自5月12日中午12時起，MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile App即有機會獲得港鐵商場電子優惠券，包括40,000張港鐵商場100元指定類別及2,000張港鐵商場500元時裝及美容類別電子優惠券。

假日限定5倍“FUN” 盡享5倍積分獎賞， MTR Mobile登記用戶於5月份逢星期五、六、日及公眾假期，於指定港鐵商場內指定商戶以電子貨幣消費滿200元，即享5倍積分。

隨戲院重新開放，顧客於德福廣場及青衣城逢星期一至五（公眾假期除外）憑即日戲票2張，即可享2小時免費泊車；於PopCorn逢星期一至日憑即日戲票1張，即可享2小時免費泊車；於The LOHAS康城憑即日戲票2張，更可享3小時免費泊車。

更多1萬元電子消費券消息    

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

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