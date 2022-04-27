馬斯克收購Twitter 公司法律總監點解激動落淚？

電動車公司Tesla創辦人馬斯克提出以440億美元收購社交平台Twitter的建議，獲Twitter董事會接納。美媒指馬斯克入主Twiitter的消息公布後，Twitter法律總監召開會議商討公司未來的方向時，更一度激動落淚。

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美國政治新聞網站Politico報道，馬斯克（Elon Musk）周一（25日）收購Twitter後，Twitter法律總監加兹（Vijaya Gadde）與公司政策和法律團隊舉行視像會議，討論馬斯克正式入主Twitter會對團隊有何影響。

隨著馬斯克即將入主Twitter，政策和法律團隊員工在會上表示，憂慮Twitter反對仇恨言論、不實信息甚至政治廣告的政策會否有大變動。

Politico引述3名知情人士指，加兹在開會期間落淚，對公司未來如何改變方向表達了擔憂。加兹承認在馬斯克的領導下，公司存在很大不確定性。

據悉，加兹表示她對團隊的工作，並勉勵員工繼續在公司做好工作。

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加兹於2011年入職Twitter，據報在Twitter内容審核方面發揮重要作用，負責處理包括騷擾和危險言論等敏感問題。她更曾經參與協商馬斯克和Twitter之間的交易協議。

加兹在Twitter處理多個涉及政治的審查決定中，發揮重要作用。國會暴亂事件發生後，加玆有份決定刪除所有政治廣告及將美國前總統特朗普（Donald Trump）踢出Twitter。

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責任編輯：鄭錦玲