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【網絡攻擊】可口可樂系統傳遭黑客攻擊　被盜161GB資料

科技 14:25 2022/04/27

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可口可樂疑遭到名為「Stormous」的勒索軟件攻擊，黑客更宣稱已盜取可口可樂系統中161GB資料，並勒索6.4萬美元（約50萬港元）。

可口可樂（Coca-Cola）近日成為黑客的主要目標。外媒SecurityAffairs報道指，可口可樂疑遭到名為「Stormous」的勒索軟件攻擊，黑客更宣稱已盜取可口可樂系統中161GB資料，並勒索6.4萬美元（約50萬港元）。

【數據安全】Google Play Store更新數據安全標籤　提高數據使用透明度

【網絡安全】IG用戶注意　黑客入侵10帳戶惟用戶不知情？

報道提到，操控Stormous的黑客組織近日透過Telegram頻道舉行公開投票，讓用戶票選下一個入侵的目標，其中可口可樂排名第一。其後這個黑客組織公布，已入侵可口可樂的系統，並竊取到161GB資料。據稱，黑客已將資料在暗網上兜售，同時公開管理檔、電子郵件、帳號密碼、以及支付相關的文件及壓縮檔等13個檔案。

根據黑客的勒索訊息指，可口可樂僅被勒索了6.4萬美元，或1.6467000個比特幣（約496,665港元）。可口可樂向外媒BleepingComputer表示，公司正在調查這起案件，尚未確認資料損失狀況。

黑客更強調，候選名單包括：玩具製造商Mattel、儀器與工業設備製造商Danaher、教育科技供應商Blackboard等，將會成為下一個目標。

【網絡安全】用戶小心！假冒Windows 11網站出現隨時盜取個人資料

責任編輯：曾曉汶

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