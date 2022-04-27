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【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard被指患雙重人格障礙 控制欲強

環球社會熱點 14:25 2022/04/27

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荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻Amber Heard誹謗案繼續審訊。一名臨床心理學家周二（26日）作供，指Amber Heard患有邊緣型及表演型人格障礙，指她喜歡操縱他人。審訊期間亦發生有趣情況，Amber Heard代表律師作出一舉動，引來哄堂大笑。

Amber Heard被指 怕一男子威脅婚姻 【下一頁】

在審訊展開前，有心理學家診斷Amber Heard患有創傷後壓力症候群（PTSD），尊尼狄普律師希望法官批准Amber Heard再次進行心理評估。

尊尼狄普一方傳召臨床心理學家Shannon Curry以專家證人身份作供，Curry表示根據Amber Heard心理測試結果，評估她患有邊緣型及表演型人格障礙。Curry指這兩種人格的人往往會隱藏不滿情緒，但有時會突然暴怒、傾向自我放縱、十分自我中心。

Curry續指，邊緣型人格障礙喜歡操縱他人來滿足自我需求，而且非常需要關注及認同。當他們害怕被伴侶或其他人拋棄時，會拼命試圖阻止這種情況發生，包括以自殘及攻擊他人方法。

她表示，患有表演型人格障礙的人，經常想成為被關注焦點，當身邊人減低對自己的注意力時，他們很可能扮演受害者或公主角色，甚至編造故事，為了加強受害者形象，或者方便他們以這種方式獲得尊重及關注。

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Amber Heard稱用遮瑕膏掩瘀傷 化妝品牌：當時仲未出 【下一頁】

Curry稱，Amber Heard心理診斷結果表明，她將自己視為反對不公的報復者，但容易將責任推卸他人，不會看到自己的錯誤。她亦分析由Amber Heard律師提供的早期治療記錄、錄音及其他文件，認為Amber Heard沒有PTSD，甚至嚴重誇大有關症狀。

審訊期間亦發生搞笑情況，Amber Heard代表律師之一Adam Nadelhaft盤問證人、尊尼狄普的地產經理Ben King是否不知道尊尼狄普手指受傷原因。

Ben King作證時表示有一名醫生告訴他，尊尼狄普的一根手指受傷，Adam Nadelhaft突然大叫「反對」由自己提出的問題，稱上述為傳聞證供不應採用。

法官Penney Azcarate忍不住發聲，指出這個問題本身是Adam Nadelhaft詢問，他不應提出反對。法官更直接叫Nadelhaft問下個問題，引來尊尼狄普及在場人士失笑。

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責任編輯：郭麗明

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