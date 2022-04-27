【跨境理財通】許正宇：探討逐步增加參與機構等優化跨境理財通措施

本地銀行去年10月中起，展開跨境理財通業務。財經事務及庫務局局長許正宇書面答覆立法會議員質詢，指香港金融監管機構正繼續與內地監管當局保持緊密聯繫，探討在現行試點安排的基礎上，循序漸進擴展見證開戶安排，方便香港居民開立內地人民幣賬戶。當局因應計劃的實際運作經驗和市場反應，探討其他優化跨境理財通的措施，例如逐步增加參與機構、完善銷售安排等。具體安排在成熟一項推一項下適時公布。

參與理財通的個人投資者已逾2.4萬人

許正宇表示，目前共有24家合資格香港銀行已開始與其內地夥伴銀行開展跨境理財通業務，截至今年2月28日，參與跨境理財通的個人投資者超過2.4萬人，計劃共錄得超過7000筆跨境匯劃資金（包括港澳），跨境匯劃金額（包括港澳）超過6.7億元人民幣。根據人行統計，截至今年2月28日，港澳個人投資者透過理財通持有境內投資產品市值餘額約為2.04億元人民幣，包含理財產品約1.72億元人民幣、基金產品約3200萬元人民幣；內地個人投資者透過理財通持有港澳投資產品市值餘額約為1.18億元人民幣，包含投資基金約1600萬元人民幣和存款1.02億元人民幣。

截至今年2月28日，南向通和北向通總額度使用量（包括港澳）分別超過1.2億元人民幣和2.3億元人民幣（額度使用量均以跨境匯款淨額計算）。

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