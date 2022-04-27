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【母親節】Pinkoi精選百份母親節禮物　用優惠碼即日起買滿$500即減$40

理財智慧 14:06 2022/04/27

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母親節將至，今年送禮物或不用再煩惱設計購物網站Pinkoi.com 今回以「我媽子世一」為主題，精選超過100份母親節禮物提案，包含實用禮物、母親節花束、保養品、母親節卡片等。由即日起至5月8日期間，結帳時輸入優惠碼 @SuperMama」，購買全站商品滿500元即減40元（每個帳號限用一次）精選品牌單館滿300元，即享港澳免運優惠。

 

同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

Pinkoi特別推介4款意義非凡可共享的禮物提案：

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更多母親節禮物提案，可瀏覽Pinkoi我媽子世一

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

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撰文 : 陳楚琨

著數優惠 商品 經濟 母親節 設計 香港 品牌

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