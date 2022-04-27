  • 31°C
香港時間 : 2022427日 (三) 14:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】咖啡膠囊不再是不環保代名詞？　Nespresso獲B型企業ESG認證

Hot Talk 13:35 2022/04/27

分享：

分享：

【ESG】咖啡膠囊不再是不環保代名詞？　Nespresso獲B型企業ESG認證

咖啡膠囊包裝夾雜膠與鋁兩種物料，向來被視為回收困難，被視為不環保的咖啡選項，惟雀巢旗下Nespresso最新公布，全球業務獲得B型企業認證，與Patagonia、Chloé 和 The Body Shop等被視為長時投入環保的企業一同獲認證，反映Nespresso公司治理、員工照顧、友善環境、社區經營與客戶影響力5大方面達標。

獲認證後，Nespresso未來會將B型企業認證標章加入產品包裝和宣傳。B型企業認證由B Lab發出，該公司目前發出逾4500個同類認證。

Nespresso表示，公司與雨林聯盟（Rainforest Alliance）建立獨有咖啡採購方法「 Nespresso AAA Sustainable Quality 可持續品質計劃」、與公平貿易（Fairtrade）設立策略性聯盟，以至啟動品牌全球鋁材咖啡粉囊回收計劃等，都期望公司達至可持續、高透明以及成為負責任企業的承諾。

在香港層面，Nespresso也有推動種植實踐項目，透過本地回收計劃，包括鋁升級和使用回收Nespresso咖啡渣作為堆肥，以及與其他本地企業和組織合作以促進香港的可持續發展。

【ET財智Talk】晉達特約：氣候峰會COP27年底展開　有哪些ESG投資主題可留意？

相關文章：

【全渠道營銷】Nespresso：藉貼地策略吸客　加快採用電子支付模式

【ESG】瑞士百達資管與科大：約3成受訪者聽過或理解ESG投資　逾7成潛在投資者料分配一至四成預算予ESG產品

開啟hket App，閱讀全文
雀巢 咖啡 ESG 可持續發展

上一篇文章

【大行看法】瑞銀證券：內地投資者認為本港股市是「估值窪地」　部份南下長期資金已開始逢低佈局

下一篇文章

贛鋒鋰業1772績後勁升逾13%　上望呢個價位要考慮減磅？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐業績】滙豐收跌4%失50元關　首季稅前利潤少賺28%勝預期、今年或無法進一步回購
【HSBC滙豐業績】滙豐收跌4%失50元關　首季稅前利潤少賺28%勝預期、今年或無法進一步回購
【美股期貨】道指期貨升226點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升226點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期急瀉262點　滙豐ADR低5.4%阿里美股退守82港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期急瀉262點　滙豐ADR低5.4%阿里美股退守82港元關（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】一文看清綠色零售債券開賣首日各行反應　中銀：手機認購人數較去年iBond多三成、工銀收大戶認購500萬（不斷更新）
【綠色債券】一文看清綠色零售債券開賣首日各行反應　中銀：手機認購人數較去年iBond多三成、工銀收大戶認購500萬（不斷更新）
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款