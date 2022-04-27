▲ 【ESG】咖啡膠囊不再是不環保代名詞？ Nespresso獲B型企業ESG認證

咖啡膠囊包裝夾雜膠與鋁兩種物料，向來被視為回收困難，被視為不環保的咖啡選項，惟雀巢旗下Nespresso最新公布，全球業務獲得B型企業認證，與Patagonia、Chloé 和 The Body Shop等被視為長時投入環保的企業一同獲認證，反映Nespresso公司治理、員工照顧、友善環境、社區經營與客戶影響力5大方面達標。

獲認證後，Nespresso未來會將B型企業認證標章加入產品包裝和宣傳。B型企業認證由B Lab發出，該公司目前發出逾4500個同類認證。

Nespresso表示，公司與雨林聯盟（Rainforest Alliance）建立獨有咖啡採購方法「 Nespresso AAA Sustainable Quality 可持續品質計劃」、與公平貿易（Fairtrade）設立策略性聯盟，以至啟動品牌全球鋁材咖啡粉囊回收計劃等，都期望公司達至可持續、高透明以及成為負責任企業的承諾。

在香港層面，Nespresso也有推動種植實踐項目，透過本地回收計劃，包括鋁升級和使用回收Nespresso咖啡渣作為堆肥，以及與其他本地企業和組織合作以促進香港的可持續發展。

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