【大行看法】瑞銀證券：內地投資者認為本港股市是「估值窪地」　部份南下長期資金已開始逢低佈局

▲ 瑞銀證券：內地投資者認為本港股市是「估值窪地」，部份南下長期資金已開始逢低佈局。

瑞銀證券中國策略分析師孟磊指本港上市中資股的基本面與A股相近，都面臨內地疫情反覆等因素影響，導致盈利增長比較疲軟。不過，他認為港股更關注的是海外流動性的變化，此受美國聯儲局的操作影響。

孟磊認為，港股的海外流動性情況或比A股所面臨的內地資金流動性更弱，因全球加息不利股市。同時，在港上市中資股亦與A股一樣，須面對中概股退市與互聯網監管的壓力，而海外投資者對持有中國資產一定保留觀望態度，外資回歸需時。他績指，港股正處於底部等待機會的時期，當疫情得到有效控制、監管政策及中概股退出得到明確解決，屆時外資將大量回流並推升港股市場。

至於內地投資者，孟磊指他們對港股的態度比海外投資者積極，有大量內地投資者認為本港股市是「估值窪地」，因其估值水平比2018年中美貿易摩擦階段時期更低，幾近處於歷史低位。內地投資者也較外資對中國經濟基本面及長期增長潛力更有信心。基於上述原因，瑞銀接收到的客戶反饋顯示，大部份內地投資者都在等待部署港股的機會，雖然大家都承認港股市場短期會有壓力，但有部份南下長期資金已開始逢低佈局港股市場，該現象料將持續。

A股沒明顯催化劑下料續於底部整固

由於內地宏觀經濟存在壓力，第二季內地增長料屬全年低點，孟磊直言今年上半年A股盈利增長預測處於零水平附近，下半年倘內地疫情受控，則有望錄一成以上增長，但全年計亦料難達到雙位數增長。雖然內地降準為市場帶來充沛流動性，但他指未見大量資金由銀行轉到股市，因風險偏好受制宏觀經濟壓力。內地基金發行情況低迷，也恐制約A股估值上行空間，預期A股在沒明顯催化劑下，續於底部整固。

幣策方面，孟磊預期內地未來一兩季再有一次或兩次降準，貸款市場報價利率（LPR）或再下調5至10點子。縱使內地積極政策訊號頻發，惟他相信執行力度才是最關鍵，鑑於LPR未隨之前的一次降準而下調，投資者沒看到特別大規模的寬鬆。

至於A股戰略性行業配置上，瑞銀證券目前偏好的板塊為食品飲料、家用電器、動力電池相關、可再生能源及國防軍工。

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記者：余倩敏