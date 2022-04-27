【消費情報】香港蘇寧母親節優惠 門店低至6折網店低至3折 安信信用卡可享1,920元現金回贈

今年的母親節（5月8日）即將來臨，香港蘇寧宣布由即日起至5月8日，推出一連12日的「母親節首選人氣禮物」優惠，指定產品會以優惠價發售，門店優惠低至6折，網店優惠更低至3折。

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蘇寧亦推出「多重消費券禮遇」，蘇寧門店及網店接受4種消費券支付方式，於蘇寧門店以八達通、AlipayHK或WeChat Pay HK支付，或於網店憑優惠碼「CVS50」領取優惠券，單一消費滿2,000元即享50元優惠。

此外，於蘇寧門店以消費券購物滿指定金額更即送限量精美禮品1份，蘇寧門店更接受合併消費，讓顧客與家人或朋友合併消費券使用。

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顧客亦可使用消費券後透過其他支付方式支付餘額，使用信用卡支付餘額更可享現金回贈。由即日起至本月30日，憑安信信用卡於香港蘇寧分店或網店（www.hksuning.com）簽賬，即可享高達1,920元現金回贈。另外，登記成為蘇寧SoClub會員，即可獲850元hksuning.com網店優惠券。

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責任編輯：嚴浩文