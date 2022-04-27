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【美國疫情】近6成人曾感染新冠 75%未成年人染疫

環球社會熱點 13:54 2022/04/27

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美國受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，確診人數再度飆升。美國有研究發現，自新冠肺炎疫情爆發以來，約58%美國民眾曾感染新冠病毒。研究更指，未成年人士曾染疫比例約為75%。研究數據亦顯示，美國長者組別感染率最低。

美FDA批准12歲以下使用瑞德西韋 首款兒童治療藥新冠肺炎 【下一頁】

感染新冠肺炎後會產生特定抗體，該抗體未能透過接種疫苗獲得，可在血液中停留長達2年。美國疾控中心（CDC）透過血液檢測了解美國民眾染疫情況，並於周二（26日）公布相關研究調查結果。

結果發現截至2月，約58%美國民眾曾感染最少一次新冠肺炎。而在Omicron變種於去年12月引發新一波疫情前，相關比例僅得約三分之一。

新數據發現，Omicron變種增加各年齡層的感染率，當中以未成年人組別最高，而65歲或以上長者則最低。未成年組別很多人士尚未接種疫苗，而後者組別接種率較高。

研究發現截至今年2月的3個月内，75.2%的11歲或以下兒童血液中帶有感染相關抗體，較早前的44.2%高。而在12至17歲青少年組別截至今年2月的3個月内亦有74.2%帶有抗體，同樣較早前的45.6%比例高。

新冠肺炎連兩年成美國第3大死因 死亡率增約5分1 【下一頁】

參與研究的CDC專家Kristie Clarke承認，當局未有研究若民眾擁有一定水平的抗體，是否可防止再度感染或發展至重症。她警告擁有相關抗體不代表將來會免受感染。

CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）透露，美國過去一周的新增確診數字升22.7%至每天新增約4.4萬宗。住院人數亦連續2周有所增加，升幅約為6.6%，但每周死亡人數則下降了13.2%。

華倫斯基指，在紐約首次發現的BA.2.121亞變種已佔美國新增病例近3成，其傳染性較原本BA.2亞變種更高25%。

Our World in Data數據顯示，截至4月24日，美國66.6%人口已完成疫苗接種，30.4%人口已接種第3劑疫苗。

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責任編輯：李俊儀

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