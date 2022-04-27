【網絡攻擊】物聯網不安全　去年遭黑客攻擊逾9億次

▲ 報告認為，會出現大量針對物聯網的黑客攻擊，是由於物聯網生態系統普遍缺乏安全性。（法新社）

防盜鏡頭、智能電視、智能家電和智能門鈴等設備逐漸普及，刺激物聯網世界近年高速增長。但網絡安全公司SAM Seamless Network的報告顯示，愈來愈多黑客透過智能設備作為媒介，對個人和企業發動攻擊，在2021年就有多達9億次黑客攻擊是和物聯網有關。

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SAM Seamless Network從1.32億個活躍的物聯網設備和73萬個安全網絡中收集數據，發現有50%家庭和微型企業網絡在2021年曾經歷黑客攻擊或可疑的網絡流量行為，當中包括「阻斷服務攻擊」（DDoS）、蠻力攻擊（Brute-force attacks）、網絡釣魚（phishing）和基於深度封包檢測（DPI）政策的攻擊。

家庭路由器最易受攻擊

報告也指出，自2016年以來，惡意軟件Mirai和Mozi的攻擊與日俱增，而且是針對物聯網設備和家庭路由器（Router）。

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當中最容易受黑客攻擊的設備是路由器，佔所有攻擊的46%，而其他常見的易受攻擊設備包括：擴展器和網狀物（extenders & mesh）、接入點（access points）、網絡儲存裝置（NAS）和防盜鏡頭等。

報告認為，會出現大量針對物聯網的黑客攻擊，是由於物聯網生態系統普遍缺乏安全性，特別是對於消費者或微型企業來說，他們可能沒意識到這些設備帶來的風險。此外，物聯網生態系統中的原始設備製造商和操作系統，有很大的多樣性，這往往會導致安全更新的方法過於零散，結果更易出現漏洞。

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責任編輯：陳卓賢