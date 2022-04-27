  • 30°C
香港時間 : 2022427日 (三) 17:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡攻擊】物聯網不安全　去年遭黑客攻擊逾9億次

科技 16:00 2022/04/27

分享：

分享：

報告認為，會出現大量針對物聯網的黑客攻擊，是由於物聯網生態系統普遍缺乏安全性。（法新社）

防盜鏡頭、智能電視、智能家電和智能門鈴等設備逐漸普及，刺激物聯網世界近年高速增長。但網絡安全公司SAM Seamless Network的報告顯示，愈來愈多黑客透過智能設備作為媒介，對個人和企業發動攻擊，在2021年就有多達9億次黑客攻擊是和物聯網有關。

【量子技術】東芝夥英國電信　啟動全球首個商用量子安全網絡試驗

SAM Seamless Network從1.32億個活躍的物聯網設備和73萬個安全網絡中收集數據，發現有50%家庭和微型企業網絡在2021年曾經歷黑客攻擊或可疑的網絡流量行為，當中包括「阻斷服務攻擊」（DDoS）、蠻力攻擊（Brute-force attacks）、網絡釣魚（phishing）和基於深度封包檢測（DPI）政策的攻擊。

家庭路由器最易受攻擊

報告也指出，自2016年以來，惡意軟件Mirai和Mozi的攻擊與日俱增，而且是針對物聯網設備和家庭路由器（Router）。

【黑客攻擊】Google去年錄史上最多「零日漏洞」　數量增逾1倍

當中最容易受黑客攻擊的設備是路由器，佔所有攻擊的46%，而其他常見的易受攻擊設備包括：擴展器和網狀物（extenders & mesh）、接入點（access points）、網絡儲存裝置（NAS）和防盜鏡頭等。

報告認為，會出現大量針對物聯網的黑客攻擊，是由於物聯網生態系統普遍缺乏安全性，特別是對於消費者或微型企業來說，他們可能沒意識到這些設備帶來的風險。此外，物聯網生態系統中的原始設備製造商和操作系統，有很大的多樣性，這往往會導致安全更新的方法過於零散，結果更易出現漏洞。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【黑客鎖定烏克蘭】烏克蘭成功阻截俄方網絡攻擊　發現新型惡意軟件
2022/04/14
【黑客鎖定烏克蘭】烏克蘭成功阻截俄方網絡攻擊　發現新型惡意軟件
【量子技術】清華大學研究人員　打破「量子直接通訊」世界紀錄
2022/04/19
【量子技術】清華大學研究人員　打破「量子直接通訊」世界紀錄
【網絡安全】解壓縮軟件7-Zip爆漏洞　Windows權限隨時被黑客控制
2022/04/21
【網絡安全】解壓縮軟件7-Zip爆漏洞　Windows權限隨時被黑客控制
【網絡安全】IG用戶注意　黑客入侵10帳戶惟用戶不知情？
2022/04/25
【網絡安全】IG用戶注意　黑客入侵10帳戶惟用戶不知情？

你可能感興趣

【黑客鎖定烏克蘭】烏克蘭成功阻截俄方網絡攻擊　發現新型惡意軟件
14:00 2022/04/14
【黑客鎖定烏克蘭】烏克蘭成功阻截俄方網絡攻擊　發現新型惡意軟件
【量子技術】清華大學研究人員　打破「量子直接通訊」世界紀錄
11:39 2022/04/19
【量子技術】清華大學研究人員　打破「量子直接通訊」世界紀錄
【網絡安全】解壓縮軟件7-Zip爆漏洞　Windows權限隨時被黑客控制
11:14 2022/04/21
【網絡安全】解壓縮軟件7-Zip爆漏洞　Windows權限隨時被黑客控制
黑客 網絡保安 移動裝置 人工智能 5G 科技產品 雲端 物聯網 家電 DDoS

上一篇文章

【Google新品】Google CEO親自預告　開發者大會將有新品登場

下一篇文章

【量子技術】東芝夥英國電信　啟動全球首個商用量子安全網絡試驗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【手機技術】效能提升！　傳Android「強化版」旗艦處理器S8 Gen 1 Plus運算能力增10％
【手機技術】效能提升！　傳Android「強化版」旗艦處理器S8 Gen 1 Plus運算能力增10％
【Zoom發展】受惠混合工作模式　Zoom亞太區收益增長逾3成
【Zoom發展】受惠混合工作模式　Zoom亞太區收益增長逾3成
【機迷福音】PS5本周推出VRR功能　提升屏幕視覺性能
【機迷福音】PS5本周推出VRR功能　提升屏幕視覺性能
【特朗普平台】Truth Social上架不足兩個月　兩核心高層已離職？
【特朗普平台】Truth Social上架不足兩個月　兩核心高層已離職？
【遊戲熱話】雙機策略成功　Xbox今年首季銷售額超越PS5、Switch
【遊戲熱話】雙機策略成功　Xbox今年首季銷售額超越PS5、Switch
【HAS 2022】手機業務面臨挑戰　華為：將加大研發投入克服困難
【HAS 2022】手機業務面臨挑戰　華為：將加大研發投入克服困難
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款