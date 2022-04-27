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【疫市營商】香港女性創業家指數亞太區排名升至第4位　得分62.7與去年相同

商業 18:17 2022/04/27

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疫情影響全球經濟體，Mastercard公布最新女性創業家指數（Mastercard Index of Women Entrepreneurs，簡稱MIWE）調查，發現疫情對發展中經濟體的女性創業家，造成不同程度的影響。但香港獲得與2020年相同的62.7分，其全球排名升至第17位，亞太地區排名亦上升一位至第4位。

2021年度的「女性創業家指數」，來自65個經濟體、覆蓋全球82.4%女性勞動力之中，創業家的發展及成就。雖然香港排名上升，但全球受政府政策支援不足，以及缺乏教育機會等因素，女性創業仍然承受不少與經濟和社會相關的壓力。因此，預計拉近性別差距的進程可能延長至36年。

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6個亞太區經濟體包括香港、新加坡和台灣等，在MIWE 2021的全球排行榜上佔有席位，成為世界上其中數個最適合女性創業的地方。這些經濟體持續致力為女性提供良好的創業條件，令她們更容易獲得金融支援和服務，從而提升她們創業、經營、發展和適應市場環境的能力。

雖然調查提及，疫情對女性造成更大影響，但全球只有少於 10% 的經濟復甦措施具性別針對性。據指，加拿大和阿根廷等經濟體，便在疫情下實施了旨在解決女性的經濟安全問題的政策，對其發展帶來正面影響。

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 泰星台也有支援女性創業小企
亞洲方面，泰國、新加玻和台灣也向一些由女性主導的小型企業，提供間接支持。 

Mastercard承諾，在2025年前幫助全球2,500萬名女性創業家，帶到數碼經濟當中。 其香港及澳門總經理陳一芳表示，Mastercard女性創業家指數顯示，香港是其中一個鼓勵女性發展事業的市場先驅。憑藉更多元化的就業機會和自主性創造力，女性能夠展示自己的能力、實現其抱負，以及創立和管理自己的業務。

Mastercard與超過 20間香港本地由女性主導的中小企，攜手啟動了一項計劃，加強宣傳她們的企業。在2021年3月，Mastercard推出了女性創業家賦權計劃，並於2022年繼續推行。

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責任編輯：馬意文

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