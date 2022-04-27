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【大行報告】贛鋒鋰業績後大升12%　大摩：鋰產品加價令毛利率大增、潛在升幅逾7成

股市 13:42 2022/04/27

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【大行報告】大摩：贛鋒鋰業受惠鋰產品加價令毛利率大增　予「增持」評級、目標價163元

贛鋒鋰業 （01772） 昨晚公布首季業績，摩根士丹利指，贛鋒鋰業受惠鋰產品自去年第四季尾起加價，毛利率升至66%，予「增持」評級，目標價163元。贛鋒鋰業午後升幅急擴大，最新升12%，暫報92.1元，成交增至7億元，大摩目標價相當於看好贛鋒鋰業潛在升幅仍達77%。

摩根士丹利指，公司毛利首季按季升87%至35億元（人民幣，下同），毛利率更是按季大增20個百分點，反映鋰化產品與鋰輝石濃縮物的價差逐步擴闊。

贛鋒鋰業今年首季列帳盈利按年增6.4倍至35.3億元，與去年全年賺51.75億元相比，贛鋒鋰業今年首季盈利已接近去年全年的7成。扣除非經常性損益的淨利潤大增9.6倍，大致符合預期。

投資收益方面，由去年第4季的7,600萬元大增至今年首季的4.4億元。該行指，當中主要來自澳洲Mt Marion鋰項目、中國青海銀平鋰鹽項目。即使Mt Marion鋰項目出貨量減少，但其鋰輝石濃縮物價格按季升69%至每乾噸（dmt）約1,950美元。

從行業整體看，鋰產品市場供應仍緊張，預計國內鋰價料自內地因疫情解封後回穩並反彈，而早前新能源產業受阻情況將逐漸紓緩。

該行又預計，今年贛鋒鋰業盈利增長動力來自氫氧化鋰產品加價。據中國海關數據，氫氧化鋰由1月22日的每公斤19.3美元升至3月份的每公斤33.5美元，並料氫氧化鋰產品加價可蓋過鋰輝石濃縮物的成本上升。

相關文章：

【業績｜電池股】贛鋒鋰業首季多賺6.4倍至35億人民幣　相當於去年全年近7成盈利、半日彈近9%

【資源股】贛鋒鋰業挫逾4%　墨西哥國有化鋰礦項目、加強對鋰礦控制

【大行報告】贛鋒鋰業跌逾5%　大和：鋰產能增長能見度高、惟採購澳洲鋰輝石作價高於預期、削目標價三成至164元

編輯：姚卓然

港股 大行報告 目標價 贛鋒鋰業（01772）

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