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【俄烏大戰】食品及能源價格升勢持續　回落有待2023年以後

商業 13:02 2022/04/27

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（法新社圖片）

俄烏戰爭影響糧食及能源價格，據世界銀行（World Bank）表示，戰爭持續，貿易和生產中斷，該些貨品價格的升勢將持續至2024年。

世銀的商品市場展望報告提及，能源價格升幅已達至1973年石油危機以來的最大增幅，更預計2022年超過50%的增長，至2023和2024年才有望放緩。而農作物和金屬價格，則預計今年會上升20%，隨後數年才從高位回落。

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小麥價格料升4成　創新高
據Bloomberg引述世銀公平增長、金融與制度副總裁Indermit Gill指，現正經歷相當於1970年代以來最大的商品衝擊，與當時的狀況一樣，食品、燃料和化肥貿易限制大增，加劇了衝擊。

世銀預測，小麥價格將上升40%以上，並預計今年將創下歷史新高。這狀況將影響依賴進口的發展中經濟體，尤其進口烏克蘭和俄羅斯的小麥，並為他們帶來壓力。

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如何舒解能源及食品價格高企
同時，今年其他貨品如布蘭特原油，預計錄2013年新高；歐洲煤炭、天然氣價格也創下歷史新高。當中，今年歐洲天然氣價格更預計，將於2021年增一倍。

隨着各國尋求新貿易路線，並提高商品的產量，這場戰爭或造成更持續的通貨膨漲，拖累能源轉型。而食品短缺、能源價格和化肥成本上升，或阻礙全球減少貧困人口的機會。

世銀高級經濟學家John Baffes表示，價格高企將影響糧食生產和品質，衝擊糧食供應、農村收入和貧窮人口的生計。世銀呼籲各國政策制定者，專注解決供求之間的潛在不平衡問題，而非優先考慮可能加劇局勢的能源補貼和稅收減免。

責任編輯：馬意文

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