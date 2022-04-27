【新股IPO】羅兵咸永道：料今年TMT私募創投市場投資數量及金額大幅回落　半導體等硬科技仍受追捧

▲ 羅兵咸永道：料今年TMT私募創投市場投資數量及金額大幅回落 半導體等硬科技仍受追捧

羅兵咸永道中國科技、媒體及通信行業主管合夥人高建斌預計，受包括疫情、烏克蘭戰爭、外圍縮表在內的多種不利因素影響，2022年中國私募及創投市場在TMT（科技、媒體與電訊）領域的整體投資數量和金額，將較2021年有較大幅度的下降，目前第一季度的數據已經反映了有關問題。

不過，他指，雖然現時有多重因素影響投資者的決定，以及企業的融資時間表，但國家政策在未來仍然會支持如半導體、IT服務等硬科技產業，相信當不利因素消除或明朗化後，在2022年下半年，或2023年會迎來新一個TMT投資高潮。

互聯網相關投資料大幅下降 受監管影響

中國審計業務合夥人張翌表示，過去數年對於互聯網及移動互聯網公司而言，是一個非常好的快速發展期，大型頭部互聯網平台紛紛建立各自的生態產業圈，並有很多延展及投資。但隨著國家就資本市場發展出台新的法規和監管條例，對於互聯網相關的投資會大幅下降，但國家政策鼓勵發展的 「硬科技」，還是會繼續受到資本關注和追捧。

2021年TMT投資活躍 集中半導體、IT服務業

羅兵咸永道發表2021年MoneyTree中國TMT報告指，去年整體內地疫情防控常態化，經濟復甦平穩，資本市場比較活躍，2021年投資金額為過去三年中的高位，尤其在第三季度大幅上升，達至自2018年第三季以來的新高，第三季度出現了42筆超過1億美元的投資，按季增加35%，大額投資仍主要集中國家重點扶持的半導體行業和IT服務業。

至於互聯網及移動互聯網行業，去年上半年投資金額較2020年下半年小幅上升12%至128.95億美元，投資數量下降21%至436起；而到去年下半年，投資數量和金額雙雙下降，分別較上半年降31%及10%。

半導體、物聯網是未來投資熱點 近期資本市場降溫對融資有影響

羅兵咸永道指，去年單筆投資金額最大的前兩筆交易均投向了半導體，在2021年下半年，半導體行業和IT服務業分別出現16家及13家過億美元投資的企業。隨著新基建各項政策的不斷深化，半導體、5G建設、大數據中心、人工智能、物聯網等領域依然並將持續成為未來一段時間內的投資熱點。

高建斌表示，半導體行業在未來仍然會受私募及創投資本關注，除國家政策推動外，這一行業未來實現國產替代化的可能性很大。但半導體是密集型投資行業，需要大量人才和資本，且投資周期較長，近期資本市場的熱度冷卻，對該行業融資有一些影響。

中概股估值走勢仍需觀望 受多因素影響

中概股過去一段時間受中美兩地監管影響，股價波動較大。中國內地審計業務合伙人嚴彬表示，兩國政府在溝通上非常積極，在監管層面亦釋放了很多積極信號，但中概股除了監管外，還受疫情、地區衝突等因素影響，因此目前而言，就估值而言仍然需要觀望未來市場的走勢和變化。

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記者：梁安琪