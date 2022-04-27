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祖高域獲開綠燈爭衛冕 無打針都可參加溫布頓

環球社會熱點 12:40 2022/04/27

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網球名將祖高域未接種新冠疫苗，早前遭澳洲網球公開賽等賽事封殺。今屆溫布頓網球公開賽將於6月舉行，主辦方證實不接種新冠疫苗亦可參賽，代表祖高域可參賽爭取衛冕。

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主辦方全英草地網球俱樂部（All England Lawn Tennis Club，簡稱AELTC）主席博爾頓（Sally Bolton）周二（26日）證實，不會強制參賽選手接種新冠疫苗，選手抵達當地參賽前也無需隔離。

博爾頓表示：

（主辦方）制定的要求不包括強制接種疫苗，這個並非今年參加錦標賽的條件。

（The requirements set up do not include mandatory vaccination. It will not be a condition of entry for the championships this year.）

溫布頓（Wimbledon）公開賽將於6月27日開始，由於祖高域（Novak Djokovic）未有打針亦可參賽，屆時他有望於溫網爭取衛冕冠軍。

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AELTC表明將禁止任何俄羅斯或白俄羅斯球手參與，有關球手亦不可參加在英國舉行的任何草地網球賽。

男單二哥梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）及女單全球第4的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）將是受影響的最高種子球手。

祖高域計劃參加法網公開賽，他更公開反對溫網禁止俄羅斯和白俄球員參加今屆賽事。

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責任編輯：鄭錦玲

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