祖高域獲開綠燈爭衛冕 無打針都可參加溫布頓

網球名將祖高域未接種新冠疫苗,早前遭澳洲網球公開賽等賽事封殺。今屆溫布頓網球公開賽將於6月舉行,主辦方證實不接種新冠疫苗亦可參賽,代表祖高域可參賽爭取衛冕。

主辦方全英草地網球俱樂部(All England Lawn Tennis Club,簡稱AELTC)主席博爾頓(Sally Bolton)周二(26日)證實,不會強制參賽選手接種新冠疫苗,選手抵達當地參賽前也無需隔離。

博爾頓表示:

(主辦方)制定的要求不包括強制接種疫苗,這個並非今年參加錦標賽的條件。

(The requirements set up do not include mandatory vaccination. It will not be a condition of entry for the championships this year.)