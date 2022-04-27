【Google新品】Google CEO親自預告　開發者大會將有新品登場

▲ Google行政總裁 Sundar Pichai就親口預告，I/O開發者大會除了發布新一代Android系統外，Google新品也會同時登場。

Google將於下月11日舉辦年度活動I/O開發者大會。在此活動前夕，Google行政總裁Sundar Pichai就親口預告，屆時除了發布新一代Android系統外，Google新品也會同時登場。外媒《9To5Mac》隨即預測，登場機率最高的將是中階手機Pixel 6a。

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《9To5Mac》報道指，Pixel 6a早前已正式在美國FCC認證網站現身，預計Pixel 6a將是最便宜的Pixel入門手機，但會採用Pixel 6的外觀設計以及同級的Tensor處理器，感光元件則會維持 Pixel 5 的規格。

報道也指，另外一款有機會在開發者大會上登場的新品，將會是Google第一款自家開發的智能手錶Pixel Watch，上周更有傳實體Pixel Watch已在美國某間餐廳被網友執拾到。

Sundar Pichai除了預告新品將登場外，也分享對於Android未來發展的展望。他表示，Google將會持續投資在不同的硬件設計，同時也會在軟件中加強研發，打造無縫的多設備連接體驗，持續強化私隱標準，提升開發者所需的工具。

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責任編輯：曾曉汶

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