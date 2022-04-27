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【港交所業績】港交所首季少賺31%至26.7億元　投資轉虧1億元、午後再轉跌

股市 12:40 2022/04/27

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【港交所業績】港交所首季少賺31%至26.7億元　投資轉虧1億元、午後再轉跌

港交所 （00388） 公布，今年首季盈利按年跌31%至26.68億元，按季持平，遜預期。港交所季度總收入按年少21%至46.9億元，當中主要業務收入按年少16%至47.6億元。港交所多項產品首季交投數據未及去年初旺市，收入下跌屬預期之內，然而港交所投資轉虧1.04億元，遜於去年首季賺2.19億元，營運支出繼續上漲，令盈利下跌幅度高於收入。

港交所主要業務表現大致符合預期，午後公布業績後股價未受太大刺激，最新輕微跌0.2%，暫報321.2元，成交4.8億元。

港股首季日均成交較去年初歷史高位跌35%至1,465億元，但按季已提升16%，北向滬股通、深股通日均交易按年少16%至1,059億元人民幣，直接影響主要業務收入。交易所買賣產品（ETP）期貨等指數相關產品交投相對較佳，ETP季內日均成交增31%至111億元，MSCI A股期貨和恒生科技指數期貨成交創新高下，令期交所衍生產品季內日均成交增21%至70.5萬張。

新股市道疲弱，全季只有17家公司在港交所上市，集資額跌89%至149億元，但至3月底仍有157宗有效新股申請待處理。

支出方面，港交所因應僱員費用和推廣支出增加下，季度營運支出增7%至11.8億元。

港交所行政總裁歐冠昇表示，市場持續波動、地緣政治緊張下，港交所現貨市場交投維持在長期正常水平，但新股市場略顯疲軟，投資組合估值下降，商品市場價格出現大幅波動，但展望未來，仍然深信港交所擁有獨特的優勢，面對衆多巨大的機遇。

港交所將在收市舉行股東周年大會和業績會議。

【ET財智Talk】晉達特約：股市顯著調整　 ESG投資仍有機遇？（立即收看）

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