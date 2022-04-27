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【石Sir午市閒談】今日推介中國中鐵、海螺水泥、時代電氣

股市 12:30 2022/04/27

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恒生指數中午收報19952點，升18點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國中鐵 （00390） 、海螺水泥 （00914） 、時代電氣 （03898） ，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：30 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02：25 – 中國中鐵 （00390）             52周新高，國策支持，價量升

04：02 – 海螺水泥 （00914）             造雙底？價量齊升

06：30 – 時代電氣 （03898）             有望見底，今日成交多

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

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港股 時代電氣（03898） 海螺水泥（00914） 中國中鐵（00390） 石鏡泉

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