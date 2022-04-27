▲ 【大行報告】大和料今年中概股回流融資最多1200億、難逃流通性折讓 估值處低谷仍需耐性（附首選股名單）

大和資本發表中港股票策略報告，分析美國中概股除牌進入倒數階段，即使中證監派定心丸，但國企和處理大量數據的企業難以避免要從美國除牌，分析在短期內合資格回流香港第二上市的中概股約46家，今年融資需求約700億至1200億港元。大和指出，中概股回流至香港後，因應港股流通性不及美股，難逃流通性折讓（liquidity discount），即使港股已處於估值低谷，仍須耐性市場轉勢。

大和資本列出中港兩地港股首選股名單，A股首選股包括招行（滬：600035）、比亞迪（深：002594）、順豐控股（深：002352）等，港股就有友邦 （01299） 、騰訊 （00700） 、海豐國際 （01308） 、大唐新能源 （01798） 、美團 （03690） 、滔博 （06110） 、金沙中國 （01928） 。

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掌敏感數據中概股難逃除牌 大和：港股料現流通性折讓

大和指出，美國證交會SEC已列出40家中概股在「預計除牌名單」，若企業無法在3年內符合審計底稿巡查要求，須從美國退市。即使中國當局多次強調，短期內可解決市場不確性因素，但因應國家安全原因，大和預計掌敏感數據的企業將須退市，加快中概股2024年前回流香港上市。

該行續指，相對深圳、上海交易所，香港主板第二上市門檻較低，分析目前約有46家中概股合資格在短期內回流。若相關企業在港發行6%新股，2022年、23年融資需求約711億、133億港元；若相關企業在港發行10%新股，今年融資需求將增至1184億港元，仍未及2020年高峰的1313億元。

大和以阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 港股和美國ADS交投量，計及兩家公司大部分股票已轉在香港註冊，但ADS交投量依然較高，反映港股流通性較美國低70%至80%，因應美國投資者未必獲授權在國際市場買賣股份，中概股回流後難逃流通性折讓。

大和：恒指市帳率處低位 惟短期無刺激因素

大和表示，恒生指數市帳率已跌至0.82倍的歷史低位，12個月預測市盈率也只有9.9倍，接近2020年3月疫情低位9.3倍，在今年3月科技股憂慮最深時，沽空交易佔大市成交增至18%。參考2011年、16年、18年和20年周期，當沽空比率見頂時，市場將見底。

不過，在Omicron疫情、地緣政治因素短期內無改善跡象，大和認為投資者仍須有融性。相對A股上市的增長股以半導體、硬件設備股為主，香港上市的科技股較少受上海封城影響，防守較佳。

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