【中國經濟】野村降中國第2季GDP至1.8%　料至明年3月才放棄「清零」

▲ 【中國經濟】野村降中國第2季GDP至1.8% 料至明年3月後才放棄「清零」

野村下調中國第2季GDP增長預測由3.4%至1.8%，即意味較第1季的4.8%增長大幅下降。該行認為當全球市場將焦點集中於俄烏戰爭及美國加息，但卻低估了中國對新冠疫情「清零政策」的影響。

野村宏觀研究分析師Juhi Malik表示，由於4月高頻經濟活動急速惡化，並估計封城地區佔近38%的中國GDP，物流因而大受影響，加上中國未有表示何時完結「清零政策」，因此下調第2季GDP預測，今年全年GDP增長預測亦由4.3%降至3.9%。

同時，她指，預料中國或會於明年3月後才轉至類似「與病毒並存」模式，料明年GDP增長反彈至5.1%。

另外，她又預計，美國聯儲局於5月加息50點子後，將於6、7月再加息75點子，至明年5月基礎利率將達至3.75厘至4厘，而到2024年初再減息至2厘水平。而歐央行則於7月終結資產購買計劃，並自9月起每季加息。

【ET財智Talk】晉達特約：股市顯著調整 ESG投資仍有機遇？（立即收看）

相關文章：

【中國經濟】滙豐環球：料中國第2季GDP增長降至2.7% 全年GDP增長預測降至4.9%

【中國經濟】大摩降今年中國GDP至4.2%、第二季按季負增長0.5% 料中國第四季放棄「清零」

【大行看法】瑞銀：下調中國股票企業盈利增長預測至11% 建議加倉三類股份

編輯：姚卓然