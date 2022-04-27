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【中國經濟】野村降中國第2季GDP至1.8%　料至明年3月才放棄「清零」

宏觀解讀 11:58 2022/04/27

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【中國經濟】野村降中國第2季GDP至1.8%　料至明年3月後才放棄「清零」

野村下調中國第2季GDP增長預測由3.4%至1.8%，即意味較第1季的4.8%增長大幅下降。該行認為當全球市場將焦點集中於俄烏戰爭及美國加息，但卻低估了中國對新冠疫情「清零政策」的影響。

野村宏觀研究分析師Juhi Malik表示，由於4月高頻經濟活動急速惡化，並估計封城地區佔近38%的中國GDP，物流因而大受影響，加上中國未有表示何時完結「清零政策」，因此下調第2季GDP預測，今年全年GDP增長預測亦由4.3%降至3.9%。

同時，她指，預料中國或會於明年3月後才轉至類似「與病毒並存」模式，料明年GDP增長反彈至5.1%。

另外，她又預計，美國聯儲局於5月加息50點子後，將於6、7月再加息75點子，至明年5月基礎利率將達至3.75厘至4厘，而到2024年初再減息至2厘水平。而歐央行則於7月終結資產購買計劃，並自9月起每季加息。

【ET財智Talk】晉達特約：股市顯著調整　 ESG投資仍有機遇？（立即收看）

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編輯：姚卓然

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