  • 31°C
香港時間 : 2022427日 (三) 14:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業務下跌】多重因素致數碼廣告減少　YouTube第一季度廣告收入遜於預期

科技 13:05 2022/04/27

分享：

分享：

Google母公司Alphabet公布的數據顯示，YouTube廣告僅增長14.4%至68.69億美元（約539億港元），低於市場預期75.1億美元（約589億港元）。

受俄烏衝突影響，多個行業縮減廣告開支，YouTube的廣告收益也低於預期。根據Google母公司Alphabet公布的數據顯示，YouTube廣告僅增長14.4%至68.69億美元（約539億港元），低於市場預期75.1億美元（約589億港元）。

【特首選舉】遵守制裁政策 　YouTube終止李家超競選頻道？

【YouTube】YouTube測試更嚴格審核系統　解決「垃圾留言」泛濫問題

據CNBC報道引述Insider Intelligence分析師Paul Verna指出，雖然Google的搜尋和雲業務在第一季度表現良好，但YouTube業務遠低於分析師的預期，主要原因是TikTok等社交影音平台的競爭加劇，以及以Disney+為首的大量優質娛樂服務登場，YouTube的營收也不斷下跌。

另外，加上多重因素正在損害整個數碼廣告市場，例如：iPhone私隱變化、供應鏈中斷、勞動力短缺、通貨膨脹和利率上升等問題，經濟狀況不斷惡化的情況下，企業對擔憂日益加劇，數碼媒體廣告市場因此遭受沉重打擊，影響YouTube第一季度廣告收入。Alphabet首席財務主管Ruth Porat指出，俄烏衝突和Google撤出俄羅斯也影響了YouTube的收入，「從衝突開始，廣告客戶的支出就在下降，尤其是在歐洲的YouTube平台。」

【YouTube】YouTube測試新功能：允許觀眾睇片期間　拋出Emoji表達反應

責任編輯：曾曉汶

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【YouTube】YouTube加入免費電視劇集　香港用戶有無份？
2022/03/24
【YouTube】YouTube加入免費電視劇集　香港用戶有無份？
【YouTube】YouTube Vanced宣布將關閉　疑涉非法攔截植入式廣告？
2022/03/14
【YouTube】YouTube Vanced宣布將關閉　疑涉非法攔截植入式廣告？
【YouTube】YouTube吸引Podcast製作人跳槽　提供39萬現金協助製作影片
2022/03/08
【YouTube】YouTube吸引Podcast製作人跳槽　提供39萬現金協助製作影片
【YouTube】YouTube AI算法存盲點　自動字幕錯誤翻譯「不正當語言」或影響兒童
2022/02/25
【YouTube】YouTube AI算法存盲點　自動字幕錯誤翻譯「不正當語言」或影響兒童

你可能感興趣

【YouTube】YouTube加入免費電視劇集　香港用戶有無份？
09:45 2022/03/24
【YouTube】YouTube加入免費電視劇集　香港用戶有無份？
【YouTube】YouTube Vanced宣布將關閉　疑涉非法攔截植入式廣告？
11:33 2022/03/14
【YouTube】YouTube Vanced宣布將關閉　疑涉非法攔截植入式廣告？
【YouTube】YouTube吸引Podcast製作人跳槽　提供39萬現金協助製作影片
15:15 2022/03/08
【YouTube】YouTube吸引Podcast製作人跳槽　提供39萬現金協助製作影片
YouTube 營收 歐洲 廣告 市場拓展 移動裝置 科技產品 社交平台 雲端 Disney

下一篇文章

【數據安全】Google Play Store更新數據安全標籤　提高數據使用透明度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷福音】PS5本周推出VRR功能　提升屏幕視覺性能
【機迷福音】PS5本周推出VRR功能　提升屏幕視覺性能
【蘋果動向】再有新功能？ 新款Apple Watch或增衛星通訊功能
【蘋果動向】再有新功能？ 新款Apple Watch或增衛星通訊功能
【元宇宙】Meta首間實體店5月9日加州開幕　推廣元宇宙產品
【元宇宙】Meta首間實體店5月9日加州開幕　推廣元宇宙產品
【遊戲熱話】雙機策略成功　Xbox今年首季銷售額超越PS5、Switch
【遊戲熱話】雙機策略成功　Xbox今年首季銷售額超越PS5、Switch
【HAS 2022】手機業務面臨挑戰　華為：將加大研發投入克服困難
【HAS 2022】手機業務面臨挑戰　華為：將加大研發投入克服困難
【DIY維修手提電腦】自行維修更方便 微軟拍片示範拆解Surface手提電腦（附影片）
【DIY維修手提電腦】自行維修更方便 微軟拍片示範拆解Surface手提電腦（附影片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款