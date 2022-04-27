【業務下跌】多重因素致數碼廣告減少　YouTube第一季度廣告收入遜於預期

▲ Google母公司Alphabet公布的數據顯示，YouTube廣告僅增長14.4%至68.69億美元（約539億港元），低於市場預期75.1億美元（約589億港元）。

受俄烏衝突影響，多個行業縮減廣告開支，YouTube的廣告收益也低於預期。根據Google母公司Alphabet公布的數據顯示，YouTube廣告僅增長14.4%至68.69億美元（約539億港元），低於市場預期75.1億美元（約589億港元）。

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據CNBC報道引述Insider Intelligence分析師Paul Verna指出，雖然Google的搜尋和雲業務在第一季度表現良好，但YouTube業務遠低於分析師的預期，主要原因是TikTok等社交影音平台的競爭加劇，以及以Disney+為首的大量優質娛樂服務登場，YouTube的營收也不斷下跌。

另外，加上多重因素正在損害整個數碼廣告市場，例如：iPhone私隱變化、供應鏈中斷、勞動力短缺、通貨膨脹和利率上升等問題，經濟狀況不斷惡化的情況下，企業對擔憂日益加劇，數碼媒體廣告市場因此遭受沉重打擊，影響YouTube第一季度廣告收入。Alphabet首席財務主管Ruth Porat指出，俄烏衝突和Google撤出俄羅斯也影響了YouTube的收入，「從衝突開始，廣告客戶的支出就在下降，尤其是在歐洲的YouTube平台。」

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責任編輯：曾曉汶

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