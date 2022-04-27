  • 30°C
香港時間 : 2022429日 (五) 14:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【量子技術】東芝夥英國電信　啟動全球首個商用量子安全網絡試驗

科技 15:15 2022/04/27

分享：

分享：

QKD在保護網絡和數據，免受使用量子運算的新興網絡攻擊威脅方面發揮著根本作用。（資料圖片）

將量子運算技術結合通訊網絡，除可帶來更快速的數據傳送輸果，也能強化網絡安全屏障，減低黑客攻擊風險。日本東芝和英國電信宣布，啟動全球首個商業量子安全地鐵網絡的試驗，該設施將服務處於倫敦的專業服務集團安永（EY）的客戶，幫助他們透過量子密鑰分配（Quantum Key Distribution, QKD），在標準光纖鏈接的多個物理位置之間，更安全地傳輸數據和信息。

【俄烏大戰】DJI拒絕捲入紛爭　宣布暫停俄羅斯及烏克蘭業務

推動英國實現量子化經濟戰略

據《路透社》報道，QKD是一項重要的技術，在保護網絡和數據免受使用量子運算的新興網絡攻擊威脅方面發揮著根本作用，而該倫敦網絡將是實現英國政府成為量子化經濟戰略的關鍵一步。

【數據安全】Google Play Store更新數據安全標籤　提高數據使用透明度

英國電信將負責營運該網絡，提供一系列量子安全服務，包括通過Openreach的私人光纖網絡，提供專用的高帶寬端到端加密鏈接。而東芝將提供量子密鑰分發硬件和密鑰管理軟件。在網絡中，QKD密鑰將與內置的以太網安全相結合，基於公開密鑰的加密，這將使產生的密鑰適用於加密數據。

英國電信技術總監Howard Watson表示，量子技術在開發和建構方面是非常複雜，特別是要確保端到端服務設計符合市場的嚴格安全要求。這次和東芝合作，相信將能把量子技術對未來的社會和商業運作方式產生深遠影響。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【網絡安全】用戶小心！假冒Windows 11網站出現隨時盜取個人資料
2022/04/20
【網絡安全】用戶小心！假冒Windows 11網站出現隨時盜取個人資料
【網絡安全】IG用戶注意　黑客入侵10帳戶惟用戶不知情？
2022/04/25
【網絡安全】IG用戶注意　黑客入侵10帳戶惟用戶不知情？
【網絡安全】解壓縮軟件7-Zip爆漏洞　Windows權限隨時被黑客控制
2022/04/21
【網絡安全】解壓縮軟件7-Zip爆漏洞　Windows權限隨時被黑客控制
【黑客攻擊】Google去年錄史上最多「零日漏洞」　數量增逾1倍
2022/04/21
【黑客攻擊】Google去年錄史上最多「零日漏洞」　數量增逾1倍

你可能感興趣

【網絡安全】用戶小心！假冒Windows 11網站出現隨時盜取個人資料
17:27 2022/04/20
【網絡安全】用戶小心！假冒Windows 11網站出現隨時盜取個人資料
【網絡安全】IG用戶注意　黑客入侵10帳戶惟用戶不知情？
18:19 2022/04/25
【網絡安全】IG用戶注意　黑客入侵10帳戶惟用戶不知情？
【網絡安全】解壓縮軟件7-Zip爆漏洞　Windows權限隨時被黑客控制
11:14 2022/04/21
【網絡安全】解壓縮軟件7-Zip爆漏洞　Windows權限隨時被黑客控制
網絡保安 人工智能 5G 科技產品 雲端 硬件 英國 倫敦 日本 黑客
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【網絡安全】美國懸賞7,800萬　追捕俄羅斯Sandworm黑客
【網絡安全】美國懸賞7,800萬　追捕俄羅斯Sandworm黑客
【網絡安全】港人防範意識增強　香港保安觀察報告：單一網絡保安事件宗數正下跌
【網絡安全】港人防範意識增強　香港保安觀察報告：單一網絡保安事件宗數正下跌
【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
【NFT藝術展】K11 MUSEA NFT藝術展明日揭幕　設有獎遊戲+導賞
【NFT藝術展】K11 MUSEA NFT藝術展明日揭幕　設有獎遊戲+導賞
【華為發布會】華為新摺機Mate Xs 2登場　售11,864元起　內地率先預售（多圖）
【華為發布會】華為新摺機Mate Xs 2登場　售11,864元起　內地率先預售（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款