【量子技術】東芝夥英國電信　啟動全球首個商用量子安全網絡試驗

▲ QKD在保護網絡和數據，免受使用量子運算的新興網絡攻擊威脅方面發揮著根本作用。（資料圖片）

將量子運算技術結合通訊網絡，除可帶來更快速的數據傳送輸果，也能強化網絡安全屏障，減低黑客攻擊風險。日本東芝和英國電信宣布，啟動全球首個商業量子安全地鐵網絡的試驗，該設施將服務處於倫敦的專業服務集團安永（EY）的客戶，幫助他們透過量子密鑰分配（Quantum Key Distribution, QKD），在標準光纖鏈接的多個物理位置之間，更安全地傳輸數據和信息。

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推動英國實現量子化經濟戰略

據《路透社》報道，QKD是一項重要的技術，在保護網絡和數據免受使用量子運算的新興網絡攻擊威脅方面發揮著根本作用，而該倫敦網絡將是實現英國政府成為量子化經濟戰略的關鍵一步。

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英國電信將負責營運該網絡，提供一系列量子安全服務，包括通過Openreach的私人光纖網絡，提供專用的高帶寬端到端加密鏈接。而東芝將提供量子密鑰分發硬件和密鑰管理軟件。在網絡中，QKD密鑰將與內置的以太網安全相結合，基於公開密鑰的加密，這將使產生的密鑰適用於加密數據。

英國電信技術總監Howard Watson表示，量子技術在開發和建構方面是非常複雜，特別是要確保端到端服務設計符合市場的嚴格安全要求。這次和東芝合作，相信將能把量子技術對未來的社會和商業運作方式產生深遠影響。

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責任編輯：陳卓賢