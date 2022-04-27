Tesla Model Y誤撞私人飛機 網民估車主用錯一功能累事（有片）

電動車Tesla一直深受駕駛者歡迎，但偶爾有車主誤用其半自動駕駛及其他功能導致意外。網上流傳影片，顯示一架Model Y突然撞向價值約200萬美元（1,560萬港元）的私人飛機。網民估計車主用錯Tesla其中一項功能，導致今次誤撞事故。

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網上流傳一段16秒影片，顯示一架泊在停機坪的白色Model Y，突然撞向停在一旁的私人飛機，衝擊力更使飛機旋轉足足90度。汽車在碰撞後亦沒有完全停下來，並繼續向前緩慢移動，其後一群人湧前查看飛機損壞情況，事件未造成傷亡。

據影片上傳者指，受損飛機是Cirrus Vision SF50，估計價值最少200萬美元（1,560萬港元）。多名網民分析，相信涉事車主是使用Tesla的「召喚功能」，透過手機指示汽車移動至車主指定的位置。

Model Y規格

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網民引述Model Y使用指引列明，Tesla電動車透過外部鏡頭識別周圍環境及物體，召喚功能不會偵察到所有物體，特別是非常細小如石頭、抑或位置過高的物體如貨架，因此很可能無法及時作出反應並停止移動。

指引亦列明，車主使用召喚功能時應保持道路視線清晰，以防汽車撞到物件，而且只對距離汽車6米範圍內有效。

Model Y是Tesla首款SUV，香港目前最平連稅售價約為近50萬。

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責任編輯：郭麗明