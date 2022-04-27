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【本地初創】Omnichat完成1404萬Pre-A輪融資　冀拓展星馬泰等東南亞業務

Hot Talk 11:33 2022/04/27

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Omnichat 創辦人兼行政總裁陳正達（右）與營運總監許北富

香港初創全渠道對話商務方案供應商Omnichat完成180萬美元（約1404萬港元）的Pre-A輪融資，並宣佈進一步拓展東南亞市場。資金將用於進一步擴展東南亞業務，首要為新加坡、馬來西亞和泰國市場，公司計劃與更多的東南亞開店平台合作。

客戶超過5000多家零售品牌

Omnichat連續兩年的年度經常性收入（ARR）按年增長達300%，現時協助超過5000多家零售品牌把握全渠道零售所帶來的機遇，如：Timberland、六福珠寶、莎莎國際、通利琴行、余仁生、Kipling、Logitech等。

Omnichat透過整合不同社交渠道的對話，包括WhatsApp、Facebook Messenger、Instagram、LINE、WeChat 和網站即時對話等，於同一平台同一介面回覆，提升效率。其中的線上線下銷售整合（OMO Sales）功能，更能追蹤橫跨網店及實體店的業績，方便銷售人員的業績認列及零售品牌的多分店管理。

Omnichat 創辦人兼行政總裁陳正達表示，將投入資源來優化現有的訊息整合平台，開發更多再營銷及Chat & Buy 功能，實現Omnichat通過對話將訪客轉化成顧客的使命。

【ET財智Talk】晉達特約：股市顯著調整　 ESG投資仍有機遇？（立即收看）

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