【俄烏大戰】DJI拒絕捲入紛爭　宣布暫停俄羅斯及烏克蘭業務

曾被指控提供無人機予俄羅斯部隊於烏克蘭使用的中國無人機大廠大疆科技（DJI Technology Co），昨（26日）宣布公司內部正在重新評估不同司法管轄區的合規要求。而審視期間，DJI將暫停在俄羅斯和烏克蘭的所有業務活動。

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DJI於三月初就被傳出， 出手限制烏克蘭軍隊無人機的Aeroscope（無人機監測管理系統）技術，同時卻開放該技術予俄羅斯軍隊使用。雖然該企隨即否認指控，但卻仍無法阻擋外界的質疑聲音，德國最大電子零售商MediaMarkt更立刻下架所有DJI產品。

面對相關情況，DJI近日再次發表聲明，強調DJI所有產品均為民用目的設計，無法滿足軍事規格的要求，目前在社交平台上指責DJI支持戰爭的說法是完全錯誤的。DJI又指，為了確保產品不會用在戰爭，目前正在重新評估不同司法管轄區的合規要求。在目前的審視期間，大疆將暫停在俄羅斯和烏克蘭的所有業務活動。

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責任編輯：曾曉汶

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