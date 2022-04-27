【烏克蘭戰爭】俄羅斯中斷波蘭、保加利亞天然氣供應（第三版）

俄羅斯因入侵烏克蘭被西方國家經濟制裁後，俄羅斯要求歐洲各國用盧布支付天然氣費用，但波蘭一直拒絕提議。當地時間周三（27日）開始，俄羅斯天然氣公司停止向波蘭供應天然氣。保加利亞亦被切斷天然氣供應，而俄羅斯天然氣佔該國高達9成供應量。

（第三版更新波蘭及保加利亞回應）

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波蘭氣候部門表示，波蘭能源供應穩定，暫時無必要動用天然氣儲備，亦不會限制民眾的用氣。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，不會被俄羅斯暫停天然氣供應舉動嚇到，並指俄羅斯正勒索（blackmail）及報復波蘭。他指波蘭目前的安全，需歸功於多年來努力從其他國家獲取天然氣。

保加利亞能源部承認已收到俄方通知，已採取措施尋找替代天然氣供應，目前無需限制民眾使用天然氣。保加利亞強調已履行合約安排，惟俄羅斯提出的支付機制不符合現有合約標準。

據報波蘭每年約有45%天然氣供應從俄羅斯入口，保加利亞的比例更達到9成以上。

另外，斯洛伐克主要天然氣供應商SPP行政總裁Richard Prokypcak表示，正向俄羅斯尋求以盧布支付款項的詳細信息內容。

數據情報公司ICIS天然氣分析負責人Tom Marzec-Manser表示，波蘭多年來一直堅定反對俄羅斯的天然氣政策，但保加利亞並非如此，如今保加利亞亦被切斷供應，屬俄羅斯發出的嚴重警告。

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）要求不友好國家將款項存入俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprom Bank），再由銀行兌換成盧布以支付天然氣費用。歐盟委員會上周表示，若歐盟公司以美元或歐元支付，再將其兌換成盧布，或能在不違反制裁的情況下解決俄方要求。

惟波蘭主要天然氣供應商PGNiG表示，不會使用新付款計劃，原定今年底到期的供氣合約亦不會延長。保加利亞方面，同有一份合約於年底到期。

俄羅斯天然氣公司（Gazprom）周二（26日）稱，已知會波蘭及保加利亞，由周三起停止天然氣供應。是次為俄烏戰爭爆發以來，首次有歐洲國家遭俄羅斯切斷天然氣供應。

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責任編輯：李俊儀