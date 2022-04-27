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【烏克蘭戰爭】俄斷波蘭保加利亞天然氣 佔高達9成供應（第三版）

環球社會熱點 15:05 2022/04/27

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俄羅斯因入侵烏克蘭被西方國家經濟制裁後，俄羅斯要求歐洲各國用盧布支付天然氣費用，但波蘭一直拒絕提議。俄羅斯天然氣公司將從當地時間周三（27日），停止向波蘭供應天然氣。保加利亞亦被切斷天然氣供應，而俄羅斯天然氣佔該國高達9成供應量。

（第三版跟新波蘭及保加利亞回應）

普京會晤聯合國秘書長 稱俄仍願談判  【下一頁】

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）要求被不友好國家將款項存入俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprom Bank），再由銀行兌換成盧布以支付天然氣費用。歐盟委員會上周表示，若歐盟公司以美元或歐元支付，再將其兌換成盧布，或能在不違反制裁的情況下解決俄方要求。

而波蘭主要天然氣供應商PGNiG已表示，不會遵守新付款計劃，原定今年年底到期的合約亦不會延長。保加利亞亦有一份合約將於年底到期。

俄羅斯天然氣公司Gazprom周二（26日）稱已知會波蘭及保加利亞，由周三起停止天然氣供應。是次為俄烏戰爭爆發以來，首次有歐洲國家遭俄羅斯切斷天然氣供應。Gazprom周三早上再發表聲明指，已全面暫停向波蘭及保加利亞供應天然氣。

有歐盟天然氣運輸營運商引述早前數據指，俄羅斯往波蘭運送管道實際已停止運送天然氣，但周二（26日）一度恢復。

美防長：要削弱俄羅斯 無法再入侵其他國家 【下一頁】

數據情報公司ICIS天然氣分析負責人Tom Marzec-Manser表示，波蘭多年來一直堅定反對俄羅斯天然氣政策，但保加利亞並非如此。但如今保加利亞亦被切斷供應，屬俄羅斯發出的嚴重警告。

美國投資銀行富瑞（Jefferies） 分析師亦表示，是次停止供應增加了其他歐洲國家合約因年底到期，而被提前中止合約的風險。

保加利亞能源部承認已收到俄方通知，已採取措施尋找替代天然氣供應，目前無需限制民眾使用天然氣。保加利亞強調已履行合約安排，惟俄羅斯提出的支付機制不符合現有合約標準。保加利亞主要天然氣供應商SPP行政總監Richard Prokypcak表示，正向俄羅斯尋求以盧布支付款項的詳細信息內容。

波蘭氣候部門表示，波蘭能源供應穩定，暫時無必要動用天然氣儲備，亦不會削減消費者天然氣供應。波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，不會被俄羅斯暫停天然氣供應舉動嚇到，並指俄羅斯正勒索（blackmail）及報復波蘭。他指，波蘭目前的安全，需歸功於多年來努力從其他國家獲取天然氣。

據報波蘭每年約一半天然氣供應，是從俄羅斯入口，而保加利亞的比例更達到9成以上。

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責任編輯：李俊儀

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