【數據安全】Google Play Store更新數據安全標籤　提高數據使用透明度

▲ 開發者將被要求在7月20日之前，完成其應用程式的數據安全部分，否則他們將面臨被處罰的風險，並可能將該應用程式下架。（法新社）

蘋果（Apple）去年推出App Tracking Transparency（ATT）數據共享提示，開發者必須通過用戶的授權才可追蹤其數據資料。Google為提高用戶數據使用的透明度，也宣布將為Play Store中的所有應用程式，推出更新的「數據安全」（Data Safety）標籤，要求開發者提供更具體的訊息，說明每個應用程式如何收集和利用用戶的數據資料。

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新的數據安全部分，要求開發者清楚標明正在收集哪些數據，並如何使用這些數據，其他細項還包括：

開發者是否在收集數據以及出於何種目的

開發者是否與第三方分享數據

該應用程式的安全做法，如在運輸過程中對數據進行加密，以及用戶是否可以要求刪除數據

符合條件的應用程序是否承諾遵守Google Play的家庭政策，以更好地保護使用Play Store的兒童

開發者是否已經根據全球安全標準驗證了他們的安全實踐

需7月20日前完成 否則或被處罰

開發者將被要求在7月20日之前，完成其應用程式的數據安全部分，否則他們將面臨被處罰的風險，並可能將該應用程式下架。

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Google表示：「用戶希望知道他們的數據被收集的目的是甚麽，以及開發者是否與第三方分享用戶數據。此外，用戶也希望了解在下載開應用程式後，開發者是如何保護用戶數據的安全。」

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責任編輯：陳卓賢