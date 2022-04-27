【烏克蘭戰爭】普京會晤聯合國秘書長 稱俄仍願談判

俄羅斯總統普京周二（26日）於首都莫斯科與聯合國秘書長古特雷斯會晤，期間表示他仍希望通過談判結束烏克蘭的衝突。聯合國更指普京於會上同意聯合國參與於烏克蘭馬里烏波爾撤離平民的工作。

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古特雷斯（Antonio Guterres）周二抵達莫斯科後，與普京（Vladimir Putin）及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會晤。

普京在會上向古特雷斯表示雖然戰事繼續，但俄方仍然希望能夠循外交渠道與烏克蘭達成協議，強調俄方不會拒絕和談，也正與烏方代表進行談判。

不過普京批評外界一再指控俄軍在烏克蘭布查鎮（Bucha）犯下暴行，成為阻撓俄烏和談的原因之一，並強調布查鎮發生的情況與俄軍完全無關。

普京更表示他知道，古特雷斯對俄羅斯在烏克蘭的軍事行動感到憂慮，但普京聲稱烏克蘭的亂局應歸咎於，該國在2014年發動一場反國家政變推翻了親俄的總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）。

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古特雷斯重申他要求俄烏兩國政府與聯合國合作，建立援助和疏散走廊以協助烏克蘭平民。

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，普京原則上同意聯合國和紅十字國際委員會（ICRC），參與於馬里烏波爾（Mariupol）的亞速（Azovstal）鋼鐵廠撤離平民的行動。

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責任編輯：鄭錦玲