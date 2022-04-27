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【騰訊網易】網易雲音樂控騰訊音樂不正當競爭　騰訊音樂：「不會加入打嘴架的行列」

股市 15:28 2022/04/27

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【司法訴訟】網易雲音樂向騰訊音樂不正當競爭行為正式提起司法訴訟

網易 （09999） 旗下雲音樂 （09899） 宣布就騰訊音樂（美：TME）不正當競爭行為正式提起司法訴訟程序，起訴騰訊音樂通過非法盜播歌曲、批量化冒名洗歌等一系列措施實行不正當競爭的行為。騰訊音樂品牌公關負責人陳默其後在朋友圈中回應指，「不會加入打嘴架的行列，無視事實來碰瓷無助於音樂行業的發展」，又指，相關證據早已留存，該發起的訴訟也早已陸續發起。

雲音樂今日微升，現報63.65元，升0.6%。

網易雲音樂於微博發文，控訴騰訊音樂長久以來侵犯公司著作權，並構成不正當競爭的行為，當中包括QQ音樂、酷我音樂、酷狗音樂、全民K歌。

網易雲音樂提到，QQ音樂通過「分區域播放」功能盜播公司作品，例如屢次在未獲授權下，上架公司熱門作品，又在公司提起維權後，QQ音樂針對日常監測區北京、上海、廣州、杭州等地區下架相關作品，但在其他公司監測和維權力弱的地區仍繼續盜播，蓄意規避公司維權。

【ET財智Talk】晉達特約：股市顯著調整　 ESG投資仍有機遇？（立即收看）

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編輯：姚卓然

歌曲 港股 美股 網易－S（09999） 維權 音樂 雲音樂（09899） 騰訊音樂（美：TME）

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