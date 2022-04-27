【券商點睇】贛鋒鋰業Q1業績超預期 信達維持買入評級

贛鋒鋰業（01772）剛公布第一季業績，多賺逾6倍，刺激股價周三（27日）中午上升8.9%，收報89.3元。信達證券發表報告指，贛鋒鋰業第一季實現營業收入53.65億元（人民幣，下同），歸母淨利35.25 億元，扣非歸母淨利31.03億元，按年分別增長2.34倍、6.4倍及9.6倍。

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該行表示，鋰價大幅上漲推動公司業績超預期增長。根據百川盈孚電碳報價，今年初為每噸28.24萬元，後上漲至3月上旬的51.75萬元，第一季電碳平均價格為每噸42.42萬元，按年上漲470%。鋰價的大幅上漲助力公司毛利率按季提升41.42個百分點至66.65%。受上海和長春等地疫情蔓延影響，特斯拉、蔚來、一汽等車企均有不同程度停產，加上疫情管控下車企零部件供應受阻，市場對新能源汽車需求擔憂情緒較重，百川鋰價自4月11日開始回調，截至周二（26 日），電碳報價為每股47.54萬元。

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該行預期，隨着各地疫情的有效管控，特斯拉等車企已正式復產，料第三季新能源汽車產銷量將恢復旺季增速，鋰價有望止跌企穩。基於該行對鋰價回調的時間和空間有限，整體將維持高位運行的預測，公司今後三年實現歸母淨利潤可達131.81億元、144.93億元和162.41億元。考慮下游新能源汽車及儲能項目景氣度持續提升，維持「買入」評級。

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記者：林衛