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【煤電困境】未擺脫因全面保供所帶來困境 煤電首季錄大幅虧損

股樓投資 11:54 2022/04/27

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據內地報道，由於全力保供，飽受燃料成本壓力，煤電企業始終未走出困境。參考電力股的季績，受累於電煤價格總體上漲，煤電企業仍錄得大面積虧損。中電聯發布的《2022年一季度全國電力供需形勢分析預測報告》提出預警，今年來電煤價格呈持續上漲態勢，導致第一季全國煤電企業電煤採購成本按年額外增加1,300億元（人民幣，下同）左右。

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

中電聯稱，由於燃料成本大幅上漲，漲幅遠高於煤電企業售電價格漲幅，導致大型發電集團仍有超過一半以上的煤電企業處於虧損狀態。其中，華能國際（00902）第一季實現營業收入622.5億元，按年增長30.54%，但歸屬於上市公司股東的淨虧損為9.56億元。

【延伸閱讀】大行報告：對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價，請按【見下頁

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針對國內煤炭供應、電煤價格、煤炭中長期合同及產運輸等方面，中電聯建議在持續增加煤炭供應總量的同時，確保電煤價格落實到位，嚴格執行現貨價格窗口指導價，釋放強烈的穩定市場價格信號。加大力度推動煤炭中長協的簽約履約工作，盡快補足電煤中長期合同，消除全覆蓋缺口。

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

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記者：林衛

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華能國際電力股份（00902） 股票 板塊 電力股

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