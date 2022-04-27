【穩增長】中央財經委提加強基建投資 邊類基建有機會？

國家主席習近平主持召開中央財經委員會，會上特別提及研究全面加強基礎設施建設問題。基礎設施是經濟社會發展的重要支撐，要統籌發展和安全，優化基礎設施布局、結構、功能和發展模式，構建現代化基礎設施體系。

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會議強調，要統籌發展和安全兩件大事，牢固樹立底線思維，切實加強重大風險預測預警能力，有切實管用的應對預案及具體可操作的舉措。各地區各部門要准確領會中央財經委員會決策部署精神，主動擔責、積極作為，共同推動決策部署落實落好。到底全面加強基礎設施建設，將為那一方面的基建行業帶來機會？

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國泰君安認為，今年水利將著重於國家水網與流域防洪等重大工程建設與智慧水利補短板。中信建投表示，根據《十四五規劃綱要》，新基建工程、交通、能源、水網、新型城鎮化等領域是投資的重點，也是新一代基建投資提質增效的重大契機。民生證券指出，鄉村振興基建建設主要包括道路暢通、水利工程、電網和寬帶網的建設；鄉村冷鏈物流系統建設，「生態宜居」中的污染治理、垃圾固廢處理等。

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記者：林衛