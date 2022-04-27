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【人民幣滙價】渣打：弱人民幣可緩和經濟壓力及刺激出口　料次季末美元兌人民幣見6.7

宏觀解讀 10:28 2022/04/27

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【人民幣滙價】渣打：弱人民幣可緩和經濟壓力及刺激出口　料次季末美元兌人民幣見6.7

人民幣近日走弱，渣打認為，中央或歡迎弱人民幣，以支持經濟增長及出口，而且資金外流情況似可控，預期在中美息差收縮及資金持續外流下，第二季人民幣走勢會跑輸美元及一籃子貨幣，故調整人民幣滙價預測，第二季末美元兌人民幣由原本的6.35，調高至6.7，第三季則由原本的6.4調升至6.65，年底則由6.5升至6.6。CFETS人民幣滙率指數年底會下跌至100水平。

人行早前下調金融機構外滙存款準備金率1個百分點【下一頁】

渣打稱，只要人民幣沒有出現劇烈波動，或資金大舉外流，中央料歡迎人民幣貶值。今年來CFETS人民幣滙率指數累升0.88%，自2020年來累升13%。

「面對美國聯儲局在加息上展現鷹派，中國在利率等貨幣政策上受到限制，故人民幣走弱反有利於提升中國的出口競爭力及緩和經濟壓力。」

渣打指，數據顯示，中國4月份資金外流的情況仍然偏低，而且重現2015至2016年資金大舉撤離的可能性不大，因大部分外資持有的中國債券都是長期投資者，而且所有違法的資金外流渠道都已修補。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

 

相關文章：【人民幣滙價】外匯局：中國外匯市場有基礎及條件適應美聯儲今輪政策調整

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