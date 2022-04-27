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【TWTR】若馬斯克未能取得足夠資金完成收購Twitter　需支付78億元分手費

股市 09:55 2022/04/27

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【TWTR】若馬斯克未能取得足夠資金完成收購Twitter　需支付78億元分手費

Twitter（美：TWTR）接納Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）440億美元的收購建議。外電引述美證交會（SEC）文件顯示，若馬斯克未能取得足夠資金完成收購Twitter，他需要向Twitter支付10億美元（約78億港元）分手費，同樣，若Twiiter接納第三方收購建議或股東反對馬斯克的收購，Twiiter則要向馬斯克支付10億美元分手費。

馬斯克吞併Twitter方案210億美元現金來源未明成隱憂【下一頁】

馬斯克向Twiiter提交每股54.2美元的收購建議，並計劃完成後將之私有化。

根據馬斯克的融資方案中，已確認255億美元中，130億美元為銀行融資、125億美元來自抵押Tesla部分股權，但未有詳細交代公告中另外210億美元資金來源。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

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相關文章：【TWTR】特朗普︰不會重返Twitter　Twitter接納馬斯克收購、特朗普概念股DWAC挫近13%

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 私有化 Twitter Tesla 馬斯克 收購 分手 Twitter（美：TWTR）

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