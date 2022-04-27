▲ 【TWTR】若馬斯克未能取得足夠資金完成收購Twitter 需支付78億元分手費

Twitter（美：TWTR）接納Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）440億美元的收購建議。外電引述美證交會（SEC）文件顯示，若馬斯克未能取得足夠資金完成收購Twitter，他需要向Twitter支付10億美元（約78億港元）分手費，同樣，若Twiiter接納第三方收購建議或股東反對馬斯克的收購，Twiiter則要向馬斯克支付10億美元分手費。

馬斯克向Twiiter提交每股54.2美元的收購建議，並計劃完成後將之私有化。

根據馬斯克的融資方案中，已確認255億美元中，130億美元為銀行融資、125億美元來自抵押Tesla部分股權，但未有詳細交代公告中另外210億美元資金來源。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋

相關文章：【TWTR】馬斯克入主Twiitter強調言論自由 「前首富」貝索斯反問中國會否增加影響力

相關文章：【TWTR】Twitter聯合創始人Jack Dorsey連發數條推文支持馬斯克 稱「是我唯一信任的解決方案」

相關文章：【TWTR】特朗普︰不會重返Twitter Twitter接納馬斯克收購、特朗普概念股DWAC挫近13%