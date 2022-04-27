【異動｜醫藥股】山東新華製藥抽升5成後中途停牌　宣布與河南真實生物科技簽署戰略合作協議

▲ 【異動｜醫藥股】山東新華製藥抽升逾5成 宣布與河南真實生物科技簽署戰略合作協議

山東新華製藥 （00719） 公布，與河南真實生物科技簽署《戰略合作協議》，真實生物同意新華製藥為其擁有的阿茲夫定等產品在中國及經雙方同意的其他國家的產品生產商和經銷商。山東新華製藥早市一度拉升1.3倍，最高見10元，創新高，股份中途停牌，停牌前報6.55元，升50.2%，成交2.3億元。

協議主要內容為基於真實生物致力於藥品的研發和註冊，並擁有阿茲夫定等產品的藥品註冊證書和/或專利權，以及相關有價值的和專有的信息和數據；新華製藥擁有cGMP 的藥品生產能力，同意依照註冊文件中規定的相關要求為真實生物生產相關產品，滿足真實生物在中國及潛在的國際市場的註冊和銷售需求。 真實生物同意新華製藥為其在中國及經雙方同意的其他國家的產品生產商和經銷商。

該協議的簽署有利於公司現代醫藥國際合作中心產能發揮，對公司2022年度及未來財務狀況和經營成果的影響需視具體項目的推進和實施情況而定。

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編輯：姚卓然