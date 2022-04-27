【股份回購】內地基金趁創夢天地周二暴跌掃貨、單日賬面賺3100萬　創夢天地計劃斥最多2億回購、股價今彈近38%

▲ 【股份回購】內地基金趁創夢天地周二暴跌掃貨、單日賬面賺3100萬 創夢天地計劃斥最多2億元回購、股價今彈近38%

由已故「賭王」何鴻燊的兒子何猷君擔任首席營銷官的創夢天地 （01119） 昨暴跌52%後，今日開市前宣布計劃以不高於港幣5元之價格進行股份購回，股份購回之總金額不超過2億元。創夢天地今日即反彈37.8%，收報2.88元。

聯交所披露，創夢天地周二（26日）股價大插當日，內地資管公司涌容資產管理以投資經理身份，大手掃入4000萬股，佔當日成交股量約15%，每股最高價為3.3元，每股平均價2.0954元，涉資約8381.6萬元。

創夢天地周三急彈逾三成，若以收市價推算，涌容資產單日進賬3138.4萬元。

創夢天地：股價被嚴重低估 有充足財務資源回購

董事會認為，場內交易股份的價值被嚴重低估，股份現時的成交價未能反映內 在價值。公司目前的財務狀況和業務狀況良好，有充足的財務資源使公司有能力在進行股份回購計劃的同時維持集團業務快速發展。

董事會相信，建議股份購回及於其後註銷所購回的股份可提升股份的價值，從而提高股東的回報。建議股份購回亦體現出董事會對公司的長遠業務前景及增長潛力充滿信心。

創夢天地去年虧損收窄

創夢天地去年虧損1.57億元人民幣，較2020年同期虧損4.42億元人民幣收窄，營業額為26.38億元人民幣，按年跌17.9%。

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編輯：姚卓然