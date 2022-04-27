【港股市況】恒生指數低開211點後轉升　美團升7%領市（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股憂慮地緣政治風險，避險情緒高漲，道指瀉809點，港股今早低開約200點。恒生指數開報19723點，跌211點，恒生科技指數跌1.3%，報3865點。滙豐 （00005） 續跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌近0.5%。

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即市走勢︰

【11：14】贛鋒鋰業 （01772） 績後升幅擴大至逾7%，高見88元。

【11：10】山東新華製藥 （00719） 中途停牌，停牌前報6.55元，升50%。

【11：09】美團 （03690） 升7%，高見156元；阿里巴巴 （09988） 跌0.4%；騰訊 （00700） 跌近0.1%。

【11：07】美團 （03690） 升幅進一步擴大至逾5%，高見153.6元。

【11：05】美團 （03690） 升逾4%，高見151.8元。

【10：58】大市最新再度回升，恒指升約4點，報19939點；科指升0.8%，報3946點。

【10：55】【中國經濟】習近平主持中央財經委員會 要求穩定市場信心、加強基建建設 基建股逆市升

【10：53】體育用品股逆市向上，李寧 （02331） 升逾3%；安踏 （02020） 升逾1%；特步 （01368） 升逾2%。

【10：48】【司法訴訟】網易雲音樂向騰訊音樂不正當競爭行為正式提起司法訴訟

【10：47】康希諾生物 （06185） 最新跌逾一成，破底低見76.4元。

【10：40】恒指最新跌約105點，報10829點；科指升0.02%，報3916點。

【10：36】辰罡科技 （08131） 乾升1倍，破頂高見0.118元，涉54宗成交或40萬元。

【10：19】友邦 （01299） 逆市造好，股價升逾2%高見76.6元。

【10：13】美團 （03690） 升幅進一步擴大至近4%，高見151.3元。另外，京東 （09618） 亦升逾2%；小米 （01810） 破底低見10.64元後轉升逾1%。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌約0.6%。

【10：12】康希諾生物 （06185） 股價跌逾8%，破底低見77.5元。

【10：08】錦欣生殖 （01951） 跌逾6%，低見4.96元，成交5.1億元。

【10：03】比亞迪 （01211） 最新跌半成，低見212.8元。另外，吉利 （00175） 跌1%；長汽 （02333） 跌逾5%，破底低見9.86元；廣汽 （02238） 跌逾2%。

【09：57】中芯 （00981） 跌近1%，破底低見14.64元。

【內地疫情】中芯國際：疫情期間產能利用率保持在較高水平

【09：55】滙豐 （00005） 最新跌逾3%；恒生 （00011） 則逾4%，低見139元。

【09：52】大市最新轉跌近100點。

【09：52】港交所 （00388） 將於今日公布業績，股價績前向好升0.8%，至於同於今日放榜的比亞迪 （01211） ，股價績前跌3%，低見216元。

【港交所388】彭博料港交所首季少賺23% 年初至今收入按年跌28%、是表現第三差交易所

【09：49】曾升一倍破頂的山東新華製藥 （00719） 最新升51%。山東新華製藥公布與真實生物簽署《戰略合作協議》，真實生物同意公司為其擁有的阿茲夫定等產品，在中國及經雙方同意的其他國家的產品生產商和經銷商。

【異動｜醫業股】山東新華製藥抽升逾5成 宣布與河南真實生物科技簽署戰略合作協議

【09：46】復星醫藥 （02196） 早段跌幅擴大至近8%，低見31.8元。

【09：40】美團 （03690） 升幅擴大至3%，高見150元，大市轉升約20點。

【09：38】美團 （03690） 早段轉升逾1%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌約0.5%。

【09：37】 大市開市後跌幅收窄至約100點，報19833點。

【09：36】紐約期油重上100美元，三桶油逆市向上，中海油 （00883） 升逾3%；中石油 （00857） 升1%；中石化 （00386） 升0.5%。

【09：35】減派息的恒生 （00011） 今早再跌近3%，低見140.5元。

【09：31】雷蛇 （01337） 逆市升逾3%，高見2.82元。

【雷蛇私有化】雷蛇通過私有化方案、5月13日退市 4月27日收市後剔出恒生綜合指數

【09：30】山東新華製藥 （00719） 逆市升一倍，破頂高見10元，成交1752萬元。

【09：29】萬洲 （00288） 績後逆市升逾3%。萬洲首季淨利潤升34.8%至3.95億美元。

【業績｜豬肉股】萬洲逆市彈高逾3%創兩個月高 首季生物公允價值調整前淨利潤升35%

【09：27】新東方 （09901） 季度盈轉虧，股東應佔虧損為1.2億美元，相對去年同期為純利1.5億美元。新東方股價今早低開逾5%。

【業績｜教育股】新東方第三季虧損1億美元 研拓新商機、今低開逾半成

【09：26】復星醫藥 （02196） 股價低開半成。復星醫藥首季列帳溢利按年跌45%至4.6億元人民幣。

【業績｜醫藥】復星醫藥開市挫5% 首季少賺45%、受累BioNTech持股減值

【09：25】贛鋒鋰業 （01772） 首季列帳盈利按年增6.4倍至35.3億元，股價今早逆市高開逾1%。

【業績｜電池股】贛鋒鋰業首季多賺6.4倍至35億人民幣 相當於去年全年近7成盈利、今高開1.2%

【09：22】創夢天地 （01119） 反彈近15%，開報2.4元。創夢天地表示各項業務運營一切正常，又宣布計劃以不高於5元的價格進行股份購回。

【股份回購】創夢天地暴跌後計劃以不高於5元進行購回 總金額不超過2億元

【09：22】恒生指數開報19723點，跌211點，恒生科技指數跌1.3%，報3865點。滙豐 （00005） 續跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；騰訊 （00700） 跌逾1%；美團 （03690） 跌近0.5%。

【09：14】期指低開346點，開報19627點。

【08：56】恒指黑期跌約370點，報19540點；道指期貨升93點，報33334點。

【08：11】【業績｜芯片股】上海復旦首季淨利潤大升1.7倍符盈喜

【07：54】【業績｜教育股】希望教育中期經調整淨利潤倒退17%至4.53億元人幣 今年度年春季招生再創新高

【07：45】港股ADR收報19509點，跌425點或2.2%。滙豐 （00005） ADR折合報46.82元，較港收市價低2.68元或5.4%。騰訊 （00700） ADR折合報326.38元，較港收市價低9.42元或2.8%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.37元，較港收市價低2.53元或3%。

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【07：30】資金持續流入美元，美滙指數創兩年高，升穿102。俄羅斯外長警告有核戰爭危險，美股憂慮地緣政治風險，避險情緒高漲，道指收市瀉809點或2.38%，報33240點；標指跌120點或2.81%，報4175點。納指挫514點或3.95%，報12490點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

責任編輯︰梁浩碩