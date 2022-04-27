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【業績｜教育股】希望教育中期經調整淨利潤倒退17%至4.53億元人幣　今年度年春季招生再創新高

股市 07:54 2022/04/27

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【業績｜教育股】希望教育中期經調整淨利潤倒退17%至4.53億元人幣　今年度年春季招生再創新高

希望教育 （01765） 公布截至今年2月28日止六個月中期業績，期內收入為15.26億元（人民幣‧下同），按年增加29%。該增加主要是由於院校及在校學生人數顯著增加。淨利潤跌1成至4.3億元，經調整淨利潤為4.53億元，按年倒退17%。

集團解釋經調整純利降低主要是由於學生規模增加導致利潤增長；及上期約1.8億元人民幣的轉回減值損失，本期無此事項，抵減了本期利潤的增長。另外，集團銷售成本為7.52億元，按年增加38.8%。該增加主要是由於集團學生人數增加對應師資力量及教學設施的投入增加，集團院校為提升教學質量，採取了包括小班教學、追建各類專業教學實習實訓場地及設備，及因於截至2021年8月31日止年度併購院校而增加。

集團於2021至2022新學年招生82,564人，按年增長15%；在校生達232,059人，按年增長19%。展望未來，集團表示在2022至2023學年春季招生中，再創新高。

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編輯：姚卓然

港股 教育股 希望教育（01765）

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