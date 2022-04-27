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【烏克蘭戰爭】俄羅斯暫停向波蘭、保加利亞輸送天然氣　歐洲氣價一度飆升17%

宏觀解讀 08:01 2022/04/27

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俄羅斯暫停向波蘭、保加利亞輸送天然氣　歐洲氣價一度飆升17%

俄羅斯將在周三開始切斷對波蘭及保加利亞的天然氣供應，顯現兌現此前俄羅斯總統普京不滿西方制裁俄羅斯，作出不用俄羅斯盧布買天然氣則「切斷供氣」的威脅，亦標誌俄羅斯與歐洲在關鍵能源供應問題上的緊張關係重大升級。市場正評估其他歐洲國家也被「斷氣」的風險，歐洲天然氣價格一度飆升17%。

波蘭主要天然氣供應商PGNiG表示，俄羅斯天然氣工業股份公司通知將從周三起將停止所有天然氣供應，保加利亞很快也收到停止供氣的通知。波蘭表示，已為俄羅斯切斷所有能源供應作好充分準備，表示有足夠的燃料儲備，用戶不會受到影響；保加利亞表示，正與國有天然氣公司合作尋找替代來源。

普京上月曾宣布不友好國家如果要購買俄羅斯天然氣，就必須使用俄羅斯盧布結算。不友好國家名單包括所有歐盟成員國、美國、日本、瑞士和挪威。歐盟認為用盧布買氣違反對俄制裁規定，且等同給普京提供助力，波蘭已經拒絕將盧布作為天然氣交易的結算貨幣。

分析表示，俄羅斯停止向波蘭和保加利亞供氣，表明莫斯科與歐盟的雙邊能源關係出現了歷史性轉折，或意味未來數周對其他歐洲國家也有類似行動，歐洲政府需要調動緊急措施，以確保供應安全。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯：核戰爭威脅重大、不應被低估　美：希望看見俄軍力「被削弱」

【烏克蘭戰爭】摩通、高盛等國際銀行或因制裁俄羅斯股票　獲得「意外之財」

責任編輯︰梁浩碩

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