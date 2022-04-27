▲ 【Google業績】Alphabet按季收入急跌1成 純利按季跌兩成

Google母公司Alphabet收市後公布首季業績，截至3月31日止季度，收入680.11億美元，按年增長23%，稍遜市場預期，較2021年首季的34%增長大幅放緩。純利跌8.3%至164.36億美元，每股盈利24.62美元，按年跌6.4%，亦遜預期的25.91美元。

與去年第四季比較，更顯示Google業績欠佳情況，收入按季跌9.7%，純利按季跌20.4%，每股盈利按季跌19.8%。

YouTube廣告收入遜預期

Google廣告收入546.61億美元，按年增長22.3%，其中，搜尋引擎廣告增24.3%至396.18億美元，Google Network廣告增長20.2%至81.74億美元，但YouTube廣告僅增長14.4%至68.69億美元，市場原預期YouTube廣告收入可達75.1億美元，分析或反映疫情大流行後，視頻網站流失用戶熱度。

各地區業務方面，由於烏克蘭戰爭，Google停止俄羅斯的大部分業務，包括中東和非洲在內的歐洲地區的收入增長從去年同期的 33% 放緩至第一季度的 19%。

各地區按季跌幅顯著，歐非中東市場收入跌12%，亞太地區跌7%，美國跌9%，其他美洲地區跌14%。

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