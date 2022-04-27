【ET財經早點1分鐘】Alphabet業績遜預期 盤前盤後共跌1成 道指急瀉809點 夜期跌262點

美國科技巨企微軟及Google母公司Alphabet收市後公布首季業績，微軟收入494億美元，較去年同期增長1成8，每股經調整盈利2.22美元，輕微超出市場預期。

不過，Alphabet收入增長2成3至680億美元，每股盈利更跌百分之6，亦遜市場預期。YouTube廣告收入僅增長1成4，大幅低於市場預期的兩成半增長。

Alphabet業績前跌近百分之4，盤後再急瀉百分之6.

道指急瀉809點 3日兩度重挫

受美滙指數急升、業績及經濟增長憂慮影響，美股急瀉。

道瓊斯指數最多曾跌近820點，收市報33240點，跌809點；納斯達克指數以全日低位收市，報12490點，跌514點；標準普爾500指數收市報4175點，跌120點。

美滙指數急升百分之0.6，升越102.3，創兩年高位。

夜期跌262點 滙豐ADR低半成

恒指夜期跌262點，滙豐 （00005） 業績後ADR跌穿47港元關，低港股收市價半成。

科技股ADR跟隨納指跌勢，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） ADR低港股約百分之3 。