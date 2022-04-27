【綠色債券】綠色零售債券首日認購反應熱烈 兩大銀行8成客戶用電子渠道認購 市民普遍認購幾多手?

綠色債券於周二（26日）開始接受認購，投資市場波動，息口也有上升趨勢，設有最低保證回報（保底息率為2.5厘）的綠色零售債券，市場首日認購反應熱烈。兩大銀行中銀香港（02388）及滙豐銀行（00005）表示，客戶經電子渠道認購綠債的比率高達8成。

【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯



政府綠色零售債券由4月26日早上9時至5月6日下午2時，香港居民可透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購。ZB2Y

【MPF】積金評級：4月份強積金創曆史上最爛開局 MPF成員4月份損手逾1.4萬元 今年累計蝕逾3.06萬元，詳見【下一頁】



中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，該行綠色零售債券首日認購反應熱烈，客戶經電子渠道認購佔比近8成。其中經手機銀行申請人數較去年第八批iBond上升超過3成，而線上平均認購為7手。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【職場熱話】介紹失業朋友到公司工作 對方3個月後突辭職 打工仔慘被老闆責備感不滿，詳見【下一頁】



他表示，是次零售綠債的最低回報已上調至2.5%，加上市場預期通脹緩緩升溫，客戶取得更高的浮式回報機會亦會增加，對追求穩健收益的投資者來說具有吸引力。周國昌又指，中銀香港鼓勵客戶使用電子渠道或電話方式認購零售綠債，經網上銀行、投資服務熱線或分行認購費用全免，經中銀香港成功認購的客戶更可自動參加抽獎，有機會贏取MacBook或iPhone等超過350份豐富獎品。

【儲蓄計劃】AIA推出全新「樂滿明天」儲蓄計劃 保費繳付期僅兩年 12年期滿總內部回報率高達5%，詳見【下一頁】

滙豐發言人表示，綠色零售債券開售首日認購反應熱烈，在流動銀行變得更普及下，約八成綠債申請透過數碼渠道遞交。另外，為推廣綠色投資，客戶於認購期內透過滙豐流動理財應用程式成功開立投資戶口，於滙豐流動理財應用程式或網上理財成功認購並獲分配綠色零售債券，滙豐會透過與全球植樹造林慈善機構One Tree Planted的合作計劃，代表客戶於印尼種一棵樹，讓客進行投資理財時，亦能為保護環境出一分力。



除透過銀行認購外，市民也可透過證券行認購，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，該行認購額及人數已經接近8,500人。



是次綠色零售債券市場反應熾熱，市民普遍動用多少資金認購﹖許繹彬透露，大多數客戶認購5手以上。以每手入場費10,000元計算，即起碼動用50,000元以上資金認購。

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍



