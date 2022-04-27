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【供應鏈】上海封城延誤美碼頭工潮　料7月再挫美供應鏈

商業 11:00 2022/04/27

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美國物流企業預期上海封城影響港口運作，加上美國西岸碼頭工潮隱憂，供應鏈問題會在7月浮現。(新華社圖片)

美國物流企業JB亨特日前向投資者表示，該公司從去年貨運延誤及人手短缺中得以暫時解困，但預期美國西岸碼頭出現工潮及上海封城影響當地港口，預期對美國供應鏈的影響，將在7月顯現。

【巴菲特】最後一次巴菲特午餐　拍賣6月中舉行

JB亨特首席商務官Shelley Simpson表示，去年因疫情出現的人手不足及運河阻塞事件等，對供應鏈做成的影響有緩步恢復正常。但美國西海岸港口因工人要求改善待遇，或會引發工潮。另一方面，上海在3月開始封城後，影響港口裝卸情況，比較去年同樣出現疫情影響的鹽田港、寧波港等更加嚴重，再度延誤今年的航運供應鏈。

上海於3月中開始封城，雖然港口等重要設施已使用閉環式運作，但對效率始終有影響，據FourKites的統計數據，從3月12日至4月16日為止，上海港口的貨物運出量跌23%。JB亨特預期上海的延誤後遺症會在7月蔓延到美國西岸，進入夏季後情況會惡化，不論整個海洋供應鏈抑或中國入口貨運亦會面臨同樣情況。Shelley表示已經有很多客戶正反映有關情況。

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責任編輯：王浩賢

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