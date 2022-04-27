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【開市9點半】聚焦季績港交所、中石化今放榜　綠債熱爆未撐港滙

股市 06:35 2022/04/27

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重榜股業績睦績出爐，港交所 （00388） 、中石化 （00386） 今日公布季績。滙豐 （00005） 首季列賬基準除稅前利潤達41.66億美元﹐按年跌28%，勝市場預期，不過，派息及回購未有驚喜消息，滙豐績後股價仍走低，滙豐ADR折算較港昨收市價49.5元低約5%。

另外，資金流向趨勢方面，環球資金持續流向美元，美滙指數維持強勢，升穿102，挑戰2002年以來的高位，資金流入美國，先買入美債，賺約2.7厘息，在避險意識高漲下，金價、日圓亦見反彈。至於2.5厘的香港零售綠債昨首日發售，雖然反應熱烈，但由於人人有份的分派方式，有別於熱門新股，投資者普遍不會入大額飛，昨港元隔夜拆息仍跌，或未引發凍資效應，反映綠債對港元滙價的支撐力有限，港滙仍處約7.8450，貼近7.85弱方兌換保證水平。

重點新聞：

1） 【TWTR】Twitter董事會接納馬斯克3432億元收購建議　提購價幾無水位、Twitter早市跌2%

2） 【綠色債券】一文看清綠色零售債券開賣首日各行反應　中銀：手機認購人數較去年iBond多三成、工銀收大戶認購500萬（不斷更新）

3） 【HSBC滙豐業績】滙豐收跌4%失50元關　首季稅前利潤少賺28%勝預期、今年或無法進一步回購

4） 【恒生派息】恒生減派息36%至0.7元、較2020年疫情時更少　全日股價跌半成

5） 【中國經濟】習近平主持中央財經委員會　要求穩定市場信心、加強基建建設

6） 【業績｜電池股】贛鋒鋰業首季多賺6.4倍至35億人民幣　相當於去年全年近7成盈利

7） 【互聯互通】南向港股通據報下半年引入人民幣計價　上海疫情或礙準備工作

8） 【財富流失】花旗：香港去年減少8.3萬個千萬富翁　每名千萬富翁身家不跌反增

9） 【業績｜電池股】贛鋒鋰業首季多賺6.4倍至35億人民幣　相當於去年全年近7成盈利

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

欄名 : 開市9點半

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香港交易所（00388） 中國石油化工股份（00386） 港股 美股 滙豐控股（00005）

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