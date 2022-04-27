【開市9點半】聚焦季績港交所、中石化今放榜　綠債熱爆未撐港滙

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重榜股業績睦績出爐，港交所 （00388） 、中石化 （00386） 今日公布季績。滙豐 （00005） 首季列賬基準除稅前利潤達41.66億美元﹐按年跌28%，勝市場預期，不過，派息及回購未有驚喜消息，滙豐績後股價仍走低，滙豐ADR折算較港昨收市價49.5元低約5%。

另外，資金流向趨勢方面，環球資金持續流向美元，美滙指數維持強勢，升穿102，挑戰2002年以來的高位，資金流入美國，先買入美債，賺約2.7厘息，在避險意識高漲下，金價、日圓亦見反彈。至於2.5厘的香港零售綠債昨首日發售，雖然反應熱烈，但由於人人有份的分派方式，有別於熱門新股，投資者普遍不會入大額飛，昨港元隔夜拆息仍跌，或未引發凍資效應，反映綠債對港元滙價的支撐力有限，港滙仍處約7.8450，貼近7.85弱方兌換保證水平。

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5） 【中國經濟】習近平主持中央財經委員會 要求穩定市場信心、加強基建建設

6） 【業績｜電池股】贛鋒鋰業首季多賺6.4倍至35億人民幣 相當於去年全年近7成盈利

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8） 【財富流失】花旗：香港去年減少8.3萬個千萬富翁 每名千萬富翁身家不跌反增

9） 【業績｜電池股】贛鋒鋰業首季多賺6.4倍至35億人民幣 相當於去年全年近7成盈利

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎