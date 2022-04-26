【TSLA】Tesla 股價大跌9%　馬斯克吞併Twitter方案210億美元現金來源未明成隱憂

▲ 【TSLA】Tesla 股價曾跌穿900美元 馬斯克吞併Twitter方案210億美元現金來源未明成隱憂

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）成功說服Twitter（美：TWTR）董事會接受其私有化方案，涉資440億美元，為歷來最大型私有化吞併交易之一。在Twitter公告中，馬斯克表示現已確保255億美元債務和抵押貸款，以及有210億美元股權承諾，外界關注馬斯克最終是否需要再出售Tesla支持其收購Twitter。

Tesla周二股價最多挫近一成，一度失守900美元，最新報906美元。

馬斯克的融資方案中，已確認255億美元中，130億美元為銀行融資、125億美元來自抵押Tesla部分股權，但未有詳細交代公告中另外210億美元資金來源。

據彭博編制的億萬富豪指數中，馬斯克身家達2570億美元，但只有約30億美元為現金或其他流動資產。

雖然指數能否準確估算馬斯克非上市財富成疑，但外界仍關注他是否需要更多資本操作，才能湊足所須資金，如引入額外投資者、抵押更多Tesla股權融資，甚至直接出售Tesla、SpaceX以至The Boring Company的股權。

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