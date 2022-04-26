  • 27°C
香港時間 : 2022426日 (二) 22:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電視廣播TVB】電視廣播1900萬港元夥黎瑞剛企業拍《隱娘》

股市 22:24 2022/04/26

分享：

分享：

【電視廣播TVB】電視廣播1900萬港元夥黎瑞剛企業拍《隱娘》

電視廣播TVB （00511） 公布，旗下翡翠東方與主要股東黎瑞剛旗下華人劇薈達成協議，參與投資製作電視劇集《隱娘》。TVB旗下翡翠東方將出資1573.8萬元人民幣（折合1904萬港元），預計播放及發行收入的固定分成1699.7萬元人民幣（折合2057萬港元）。

TVB指，《隱娘》包括24集，每集60分鐘，將於內地影片平台優酷播放，總投資額1億元人民幣（折合1.2億港元），據通告資料，該劇集會在明年首季至次季播放。華人劇薈將安排至少一名TVB簽約演員參演該劇集。

據另一協議，由TVB持股70%的翡翠東方，在扣除其就電視劇集《隱娘》向華人劇薈支付的投資額後，將從中所得一半溢利分派予TVB，但若果出現虧損，翡翠東方可向TVB追討所投資的1573.8萬元人民幣。

據網上資料，《隱娘》是由戚其義執導的古裝女性懸疑劇，主要演員包括秦嵐、鄭業成、胡連馨、杜淳、譚俊彥，香港演員黃智雯、羅嘉良、翁虹也會參演。

最後，TVB與華人劇薈訂立演員服務合作框架協議及分發合作框架協議，TVB會在未來12個月向華人劇薈提供演員服務，又會向華人劇薈購買播映權。

TVB表示，合作可擴大公司內容製作及演員管理在內地市場的影響力，也為旗下演員在中國尋找收入和曝光機會。

相關文章：

【電視廣播TVB】TVB發聲明辟謠　否認首席創作官王祖藍離任

【電視廣播TVB】電視廣播去年虧損創新高　主席許濤：最壞時間已過去　今日公司更有能力應付競爭對手衝擊

【電視廣播TVB】電視廣播TVB去年虧損擴逾倍至6.47億元不派息　疫情下最近兩月廣告銷售增長放緩

港股 電視廣播（00511） 優酷 TVB

上一篇文章

【TWTR】Twitter董事會接納馬斯克3432億元收購建議　提購價幾無水位、Twitter早市跌2%

下一篇文章

【綠色債券】一文看清綠色零售債券開賣首日各行反應　中銀：手機認購人數較去年iBond多三成、工銀收大戶認購500萬（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC滙豐業績】滙豐收跌4%失50元關　首季稅前利潤少賺28%勝預期、今年或無法進一步回購
【HSBC滙豐業績】滙豐收跌4%失50元關　首季稅前利潤少賺28%勝預期、今年或無法進一步回購
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
【保就業2022】4.25開始申請2022保就業計劃、為期兩周　料5月初獲發首批資助
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升134點　科技股ADR挾升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】恒指夜期升134點　科技股ADR挾升（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR低4%　恒指夜期跌145點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR低4%　恒指夜期跌145點（不斷更新）
【美股市況】美滙升穿102　道指跌近300點　納指跌1.4%（不斷更新）
【美股市況】美滙升穿102　道指跌近300點　納指跌1.4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款