▲ 【電視廣播TVB】電視廣播1900萬港元夥黎瑞剛企業拍《隱娘》

電視廣播TVB （00511） 公布，旗下翡翠東方與主要股東黎瑞剛旗下華人劇薈達成協議，參與投資製作電視劇集《隱娘》。TVB旗下翡翠東方將出資1573.8萬元人民幣（折合1904萬港元），預計播放及發行收入的固定分成1699.7萬元人民幣（折合2057萬港元）。

TVB指，《隱娘》包括24集，每集60分鐘，將於內地影片平台優酷播放，總投資額1億元人民幣（折合1.2億港元），據通告資料，該劇集會在明年首季至次季播放。華人劇薈將安排至少一名TVB簽約演員參演該劇集。

據另一協議，由TVB持股70%的翡翠東方，在扣除其就電視劇集《隱娘》向華人劇薈支付的投資額後，將從中所得一半溢利分派予TVB，但若果出現虧損，翡翠東方可向TVB追討所投資的1573.8萬元人民幣。

據網上資料，《隱娘》是由戚其義執導的古裝女性懸疑劇，主要演員包括秦嵐、鄭業成、胡連馨、杜淳、譚俊彥，香港演員黃智雯、羅嘉良、翁虹也會參演。

最後，TVB與華人劇薈訂立演員服務合作框架協議及分發合作框架協議，TVB會在未來12個月向華人劇薈提供演員服務，又會向華人劇薈購買播映權。

TVB表示，合作可擴大公司內容製作及演員管理在內地市場的影響力，也為旗下演員在中國尋找收入和曝光機會。

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